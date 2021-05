Det bliver historisk. Det er aldrig sket før og kommer næppe til at ske igen. EM på hjemmebane!

11 danske landsholdsspillere træder om få uger ind på Parkens græstæppe til en fuldstændig unik begivenhed. Men de har brug for din hjælp.

Nu er det tid til at vise landsholdet, at hele nationen står bag dem i jagten på triumfen. Derfor søsætter Dansk Boldspil-Union (DBU) og B.T. nu en storstilet kampagne, der skal male HELE Danmark rød og hvid.

Landstræner Kasper Hjulmand opfordrer alle danskere til at finde flaget frem under slutrunden. Se hans appel i videoen øverst i artiklen.

Hejs flaget for Danmark - vis din søtte til landsholdet under EM.

»Støt drengene her til EM. Flag for Danmark! EM bliver en fantastisk fodboldfest i hele landet, hvor vi kan flage og være stolte af hele Danmarks landshold og det særlige fællesskab, der er omkring fodbold,« siger han og fortsætter:

»Vi glæder os utroligt meget. Både til kampene og til at begejstre og samle Danmark. Vi håber, at danskerne efter en lang coronatid har mulighed for at være sammen og fejre fællesskab og fodbold.«

Brug flaget. Så simpelt kan det siges. B.T. og DBU opfordrer ALLE danskere til at hive den rød-hvide fane frem fra Danmarks første EM-kamp mod Finland den 12. juni og resten af slutrunden. Kun fantasien sætter grænser. Mal bilen, håret, postkassen, husmuren, græsplænen!

Uanset om du på klassisk vis 'bare' firer flaget op i flagstangen, hænger det ud ad vinduet eller på altanen, eller om du maler hele ansigtet, hustaget eller måske endda villavejen rød og hvid er op til dig – det vigtigste er, at hele Danmark flager under slutrunden. At hele landet bliver rødt og hvidt!

VM kvalifikationskamp mellem Irland-Danmark tirsdag den 14 nov. 2017 i Dublin.

Derfor uddeler B.T. og DBU 100.000 store dannebrogsflag i landets største byer, inden landsholdet tager hul på slutrunden. Find flagene på udvalgte trafikknudepunkter.

Lad os sammen lave danmarkshistoriens største folkefest og vise de 11 udvalgte, at hele nationen står bag dem.

»Som landstræner har jeg oplevet et hold af spillere, der er helt utroligt stolte af at spille på landsholdet. De glæder sig til at komme hjem, til at spille i den rød-hvide trøje og til at synge nationalsangen før kamp,« siger Kasper Hjulmand om stemningen i truppen inden EM.

»Vi glæder os alle sammen til at spille med fans igen. Både dem på stadion men også alle dem, der følger med på tv. Vi håber, at alle danskere får en fantastisk EM-slutrunde,« siger Kasper Hjulmand.

Sådan så det ud, da Danmark i efteråret 2019 kvalificerede sig til slutrunden på hjemmebane, der senere blev flyttet fra 2020 til 2021.

Støt Hjulmands-tropper og del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og –videoer på flag@bt.dk og via hashtagget #FlagforDanmark.

Så deltager du dagligt i konkurrencen om vilde præmier, men vigtigst af alt støtter du de 11 gutter, som om få uger skal forsvare hele Danmarks ære til EM.

