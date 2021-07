De danske landsholdsherrer er særdeles populære.

Det blev bevist under EM-slutrunden, hvor millioner af danskere fulgte med hjemme i stuerne.

Tusindvis var i Parken, og da Kasper Hjulmands tropper rejste videre til Amsterdam, Baku og London, fulgte mange med hjemmefra og tusindvis festede i gaderne. Og det var ikke blot her, det var tydeligt, hvad landsholdet gjorde for de mange fodboldfans.

For også på de sociale medier står det klart, at de danske landsholdsstjerner hitter. Det viser en oversigt, DBU har lavet fra perioden 19. maj til 11. juli, der først og fremmest omhandler Instagram. Her er det væltet ind med nye følgere til de røde og hvide stjerner.

Christian Eriksen har fået knap to millioner nye følgere på Instagram. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Christian Eriksen har fået knap to millioner nye følgere på Instagram. Foto: HANNAH MCKAY

Tallene viser, at en af de helt store oplevelser, Mikkel Damsgaard, baseret på procenter er den, der er steget mest. Han har fået 90.479 nye følgere, hvilket er en stigning på 612 procent.

Christian Eriksens følgertal er næsten blevet fordoblet. Den danske nummer 10 har fået 1,9 millioner nye følgere, hvilket er en stigning på 94 procent for den danske profil, der inden EM havde cirka to millioner følgere.

Han måtte desværre udgå efter han i første kamp mod Finland faldt om med hjertestop, men han viste flere gange – blandt andet i de såkaldte 'stories' – at han fulgte trofast med i de danske præstationer og heppede med hjemmefra.

Ellers viser tallene, at disse spillere også er vokset stort i antal følgere:

Joakim Mæhle: +62.404, en stigning på 193,1 procent.

Simon Kjær: +445.157, en stigning på 162 procent.

Mathias Jensen: + 11.907, en stigning på 87 procent.

Jens Stryger: +17.728, en stigning på 86 procent.

Det er dog ikke kun på det individuelle plan, at interessen for det danske herrelandshold er steget markant. For også på de officielle kanaler kan de hos DBU se, at der er sket meget.

Under EM har Herrelandsholdet fået 56.475 nye følgere på Facebook, mens der er kommet 203.095 flere til på Instagram.

En stigning på henholdsvis 25,73 procent og 102,88 procent, hvilket er bedst af alle de deltagende ved årets slutrunde.

Danmark spillede sig i semifinalen, hvor holdet dog tabte til England efter forlænget spilletid.