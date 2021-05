Ingen fysisk kontakt med familie, børn eller venner.

Det er den kedelige virkelighed, der venter Danmarks fodboldlandshold under EM-slutrunden, som begynder om lidt over en måned i blandt andet København.

»Det bliver desværre ikke den folkefest, som vi alle havde håbet på, og det er ærgerligt. Spillerne bliver totalt isoleret under slutrunden, og de må ingen kontakt have med hverken familie, børn eller venner. Det er synd, men sådan er tilværelsen lige nu,« siger Peter Møller til B.T. mandag og fortsætter:

»Vi er nødt til at tage alle vores forholdsregler. Det vil være hamrende ærgerligt, hvis smitte rammer nogle af de her spillere, som har kæmpet i flere år for at komme til EM på hjemmebane. Vi har heldigvis være forskånet for smitte ved de tidligere samlinger.«

Kommer DBU til at kræve, at spillerne går i isolation, inden de samles i landsholdslejren?

»Nej, det blander vi os ikke i, og det vil DBU heller ikke. De er ansvarsfulde og voksne mennesker, der har levet under stramme restriktioner i klubberne i de seneste mange måneder, så det har de styr på, og de ved, hvad de kan og ikke kan. Og det har vi set ved de seneste samlinger, hvor der heldigvis kun har været et tilfælde, da Robert Skov var ramt.«

Fodbolddirektøren i DBU tilføjer, at folkene omkring landsholdet også vil være isoleret. Personligt er Peter Møller allerede nu begyndt at overveje, hvem han omgås, men understreger samtidig, at livet skal leves med eksempelvis ens familie og børn.

Og den tidligere FC København-angriber påpeger ligeledes, at Danmarks EM-spillere kunne have levet en anelse mere frit under slutrunden, end tilfældet bliver, hvis de havde fået en hjælpende hånd.

»Det er svært at blande sig i vaccinedebatten, fordi den deler vandene. Men i den bedste verden var spillere blevet tilbudt en vaccine ligesom OL-atleterne. Nu betyder det, at vi kommer til at skulle tage samtlige forholdsregler, og vi følger naturligvis også retningslinjerne fra UEFA, når det kommer til masker, afstand og hygiejne. Havde EM nu kun skullet spilles i eksempelvis Tyskland eller Italien, så var det måske lidt nemmere at acceptere. Men nu er det i Danmark, og så er det bare ærgerligt, at spillerne ikke kan være lige så tæt på fansene og pressen, som vi gerne ville have gjort muligt.«

»En vaccination kunne være arrangeret i et samarbejde mellem FIFA, UEFA og eksempelvis DBU. Jeg tror helt bestemt, at vaccinerede spillere ville skabe den bedste slutrunde for alle involverede parter, men sådan bliver det desværre ikke,« slutter Peter Møller.

Danmark spiller åbningskamp ved EM 12. juni klokken 18, når landsholdet møder Finland i Parken.