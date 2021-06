Yussuf Poulsen fik taget til at løfte sig i Parken, da han scorede til 1-0 mod Belgien efter to minutter.

Da den danske angriber efterfølgende fejrede scoringen med sine holdkammerater, spillede han på luftguitar, mens han hoppede fra side til side for at sende en hilsen til Christian Eriksen.

Og hvorfor er det så en besked til ham? Jo, det er det, fordi Christian Eriksen brød ud i luftguitar, da landsholdet indspillede EM-sangen 'Danish Dynamite' sammen med Alphabeat.

Selvom hele holdet omfavnede Yussuf Poulsen, blev han ved med at udføre sin særlige jubel til ære for Christian Eriksen.

Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Foto: STUART FRANKLIN

Desværre var 1-0-målet ikke nok til en dansk sejr torsdag efter. Belgien vandt nemlig med 2-1 efter mål af Thorgan Hazard og Kevin De Bruyne.

At opbakningen var helt sublim fra de danske fans i Parken, kan Kasper Schmeichel skrive under på. Det fortalte målmanden i et interview efter kampen.

»Jeg har oplevet og set mange ting i min karriere, men der er intet, der slår det her. Det kan godt være, der var 25.000 tilskuere, men det lød til, der var 75.000.«

Landstræneren Kasper Hjulmand havde ligeledes kun ros tilovers for de 25.000 tilskuere, der var til stede.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

»At komme ind til sådan en opbakning her, hjælper selvfølgelig på det. Det kunne ikke have været gjort uden opbakningen fra hele landet, som vi har følt hele dagen. Det giver os moral og energi.«

Danmark står noteret for nul point efter to kampe ved EM, men vi er slet ikke ude endnu. Holdet kan både spillere sig videre som nummer to og tre, men før vi taler om det, skal Rusland besejres mandag.