Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik kunne fra allerførste parket følge det uhyggelige drama i Parken lørdag aften, hvor den danske stjerne Christian Eriksen kollapsede på banen.

I minutter, der føltes som timer, kunne kronprinsparret sammen med de mere end 15.000 andre i Parken følge, hvordan der blev kæmpet for at redde Christian Eriksen.

Efterfølgende er kronprinsparret gået på Kongehusets Instagram-profil.

Her har de en kort besked til Christian Eriksen.

»Det vigtigste i aften er, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt,« indleder de.

»Det var rørende at opleve den fantastiske holdånd og opbakning fra spillere og fans, efter den store forskrækkelse vi alle fik,« lyder det videre med kronprinsparret som afsender.

Christian Eriksens kollaps skete i det 43. minut af første halvleg.