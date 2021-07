Der er ekstraordinært fint besøg på Wembley til Danmarks semifinale onsdag aften.

Det fremgår af billeder fra stadion.

Her kan man se, hvordan det danske kronprinspar, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, har taget ældstesønnen, prins Christian, med på stadion.

Og netop prins Christian har som den eneste af de royale valgt at tage en landsholdstrøje på.

Det er nærmere bestemt en rød nummer 10.

Det kan ses som en hyldest til Christian Eriksen der, som de fleste ved, kollapsede i Parken under Danmarks første EM-kamp mod Finland. Tidligere har prins Christian også haft en landholdstrøje med nummer 10 på i Parken.

Men det er ikke kun fra de royale, der er fint besøg fra Danmark.

Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er også at finde på Wembley til semifinalen.

Sådan ser dele af det danske VIP-afsnit ud på Wembley onsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sådan ser dele af det danske VIP-afsnit ud på Wembley onsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe

Det samme er finansminister Nicolai Wammen, der dermed er den officielle repræsentant fra den danske regering.

Her har både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod tidligere afvist, at de ville deltage. Det samme har kulturminister Joy Mogensen.

Det er langt fra første gang, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian er at finde på stadion.

Det har de været adskillige gange før under denne EM-slutrunde. Og som en form for talisman kan det nævnes, at kronprins Frederik også var på stadion for 29 år siden, da Danmark vandt sin første og eneste EM-slutrunde på Nya Ullevi i Göteborg.