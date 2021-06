Det er sjældent, at Anders Breinholt ikke ved, hvad han skal sige. Men når det kommer til armenske efternavne, tøver Natholdet-stjernen alligevel.

I en håndfuld år var den folkekære tv-vært nemlig stadionspeaker, når der var landskamp i Parken.

Og det kunne være en stor udfordring, når der var besøg fra lande med efternavne, der ikke ligger lige til højrebenet for danske tunger.

Det fortæller Anders Breinholt, da han lørdag sammen med Morten Bruun gæstede B.T.s daglige EM-podcast, 'Fodbold EM'.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Især fik han problemer, da Armenien gæstede Parken i 2013 – og gav Danmark en historisk lussing. Her havde spillerne Mkhitaryan, Movsisyan, Arzumanyan.

»Som stadionspeaker glemmer man lidt, at alle på stadion kan høre dig. Men de her navne – hvordan fanden skulle man lige udtale dem? Så jeg gik ned til Andreas Kraul eller Flemming og spurgte, hvordan har I lige tænkt jer at sige det her?«

»Andre gange måtte jeg finde nogle fra UEFA og spørge, 'hvordan siger man liiige det her på talesprog?'«

B.T.s Fodbold EM udkommer hver morgen, så længe Danmark er med i slutrunden.