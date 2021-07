I sidste uge stod 25-årige Kris Lewis og jublede vildt på Wembley. Fordi England var gået videre. Onsdag aften står han der igen, men her er situationen helt anderledes.

Modstanderen er nemlig Danmark, og det har givet lidt et dilemma. For Kris Lewis er halvt dansker og halvt englænder.

»Det er en super underlig dag for mig. Min mor er dansker, min far er englænder. Jeg er vokset op i London, så jeg har boet her, siden jeg var lille. Jeg er født her og har boet her, siden jeg var tre-fire år.«

Det fortæller han til B.T. nogle timer inden semifinalen, der bliver spillet klokken 21.

Kris Lewis er halv dansker, halv englænder. Foto: Frederik Barsøe Vis mere Kris Lewis er halv dansker, halv englænder. Foto: Frederik Barsøe

For selvom han er rimelig klar i mælet omkring, hvem han holder med, bliver det stadig en speciel oplevelse.

»I dag holder jeg med Danmark. Men det bliver en mega underlig kamp. Hvis Harry Kane scorer, hvad gør jeg så? Hvis Dolberg scorer, hvad gør jeg så? Det er en speciel dag,« siger Kris Lewis, der var jublende lykkelig, da England sendte Tyskland ud.

Alligevel er han ikke i tvivl om, at hans hjerte banker mest for Danmark onsdag aften på Wembley.

»Jeg er en af de super heldige danske fans i London, der har fået chancen til at komme til kamp. Vi støtter drengene, når så mange danskere ikke kan komme med. Der kommer 60.000 englændere, så jeg er glad for at kunne gøre lidt for at hjælpe Danmark.«

Skulle Danmark score, er Kris Lewis, der har fået en billet gennem DBU, også en af dem, der kommer til at gå amok.

»Så jubler jeg ligeså meget som de danske fans. Den kommer hjem, hvis Danmark scorer. Når man holder med Danmark, må man juble indeni, hvis England scorer. Der er 60.000, der jubler, hvis de scorer, så der må jeg kigge ned og ikke så meget mere. Hvis England vinder, ved jeg slet ikke, hvilken følelse det bliver. Det er super underligt. Det bliver sure danskere og meget glade englændere,« siger Kris Lewis.

Han spår, det bliver en tæt kamp, som England ikke skal tage for let på.

»Det kunne godt blive 1-1 eller 0-0 med gode forsvar på begge hold og så en i overtid. Måske endda straffe. Jeg kan næsten ikke gætte,« siger Kris Lewis.