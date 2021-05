Kasper Dolberg har allerede slået sit navn fast i Holland og Frankrig.

Og nu er tiden måske snart kommet til, at andre udenlandske fodboldfans også kommer til at lære Silkeborg-drengen bedre at kende.

I hvert fald er vedvarende rygter om et sommerskifte endnu en gang blusset op, men den 23-årige Nice-angriber har ikke travlt.

Endnu.

23-årige Kasper Dolberg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 23-årige Kasper Dolberg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Er du vej væk fra Nice?

»Som udgangspunkt ikke. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, vi tager et EM først, og så må vi tage snakken bagefter.«

Der florerer rygter om et skifte til England. Vil du gerne spille i Premier League?

»Ja, jeg vil da meget gerne spille Premier League. Helt sikkert.«

Som det ser ud lige nu, kæmper den danske stjerne om landsholdets startplads oppe foran med Jonas Wind, men sidstnævnte har dog været Kasper Hjulmands foretrukne førstevalg de sidste par kampe.

Den situation rører dog ikke Kasper Dolberg.

»Jeg føler mig som en stor del af landsholdet, og vi har alle fået en del spilletid. Så jeg synes, det er svært at sige med hensyn til mig og Jonas. Det kommer an på modstanderen og den pågældende dag,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil selvfølgelig gerne spille alle kampe, men der er mange gode spillere.«

Landsholdet rejste fredag til Østrig på træningslejr forud for EM, og inden slutrunden begynder, har Hjulmands tropper to venskabskampe mod henholdsvis Tyskland og Bosnien.