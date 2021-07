Der er mange måder, man kan kippe med de rød-hvide dannebrogsfarver på.

Og dagens #flagfordanmark-vinder gør det på en helt unik måde.

For hvert skridt Knud Boisen tager, bærer han rundt på dannebrog. Han har nemlig fået en benprotese i de danske farver.

»Da Knud sagde, han ville have protesen malet rød og hvid, tænkte jeg, at det var den fedeste ide! Ham, der laver den, sagde også, at den var virkelig flot. Den har givet både smil og positive bemærkninger, og det handler om at bruge det, man har og kan så positivt som muligt,« fortæller Knud Boisens kone, Lone Boisen.

Knud Boisens benprotese. Foto: Privat Vis mere Knud Boisens benprotese. Foto: Privat

Knud Boisen, der mistede sit ben for syv år siden, bestilte den nye røde og hvide protese et stykke tid inden, EM-slutrunden gik i gang.

»Man må sige, at min bedre halvdel var fremsynet,« lyder det fra Lone Boisen og henviser naturligvis til det danske landsholds succes ved EM.

Lørdag aften skal de spille kvartfinale mod Tjekkiet.

»Som så mange andre er vi rundt på gulvet, når de spiller, og vi råber og skriger og hujer. De (landsholdet, red.) har klaret den med bravur, og stor respekt herfra. Vi er vilde med den måde, de spiller på,« fortæller Lone og Knud Boisen.

Knud Boisens protese kan bruges til mere end at bare at gå med. Foto: Privat Vis mere Knud Boisens protese kan bruges til mere end at bare at gå med. Foto: Privat

