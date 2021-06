Mens det meste af Parken og resten af Fodbolddanmark var sendt i choktilstand, trådte kaptajnen til.

For da Christian Eriksen på uhyggelig vis kollapsede på banen i opgøret mod Finland, var det anfører Simon Kjær, der kom først hen til den ramte dansker.

Flere medier verden over skriver, at den 32-årige forsvarsspiller sørgede for, at Eriksen ikke slugte sin tunge, da han lå bevidstløs på banen.

'Efter at have sørget for Eriksens sikkerhed, fik han sine holdkammerater til at samles rundt om danskeren for at afskærme offentligheden,' skriver det engelske medie Daily Mail.

Danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps. Foto: Liselotte Sabroe

Også det store fodboldmedie 433 hylder den danske kaptajn for hans heltegerning.

'Simon Kjær var den første til at hjælpe Eriksen. Intet andet end respekt,« står der i et Twitter-opslag.

Efter Christian Eriksens kollaps skyndte lægepersonalet sig på banen for at hjælpe danskeren, og mens landsholdslægen, Morten Boesen, sammen med andre læger foretog hjertemassage på den danske stjerne, trådte Simon Kjær endnu en gang i karaktér.

Det skete, da han, mens hjertemassagen stod på, trøstede Christian Eriksens kæreste, Sabrina, nede på banen.

Simon Kjær sammen med Kasper Schmeichel efter dagens kamp. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Simon Kjær sammen med Kasper Schmeichel efter dagens kamp. Foto: Søren Bidstrup

'Simon Kjær var en kæmpe helt og en stor leder i dag,' skriver det verdenskendte fodboldmedie Sportbible.

Det var kort inden pausen i lørdagens EM-kamp mod Finland, at 29-årige Christian Eriksen pludselig kollapsede på banen.

Danskeren er lige nu indlagt på Rigshospitalet, hvor han skal gennemgå yderligere undersøgelser.

DBU har dog meldt ud, at han har det godt under omstændighederne.

Danmark endte med at tabe 0-1 til Finland i en kamp, der blev genoptaget efter to timer.