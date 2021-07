Seks uger.

Så lang tid var de danske spillere i en coronaboble, før de torsdag eftermiddag endelig kunne genforenes med deres familier.

Noget, de utvivlsomt alle glædede sig til, og for en af dem blev det nok en endnu mere særlig oplevelse.

For Kasper Schmeichel kom på torsdagens pressemøde med en overraskende afsløring.

Hans familie er for nylig gået fra at være fire til nu at være fem.

»Jeg har en lille nyfødt datter derhjemme, som jeg ikke rigtig har lært at kende endnu. Det bliver dejligt at komme hjem og se mine børn og min kone. Bare være lidt sammen med familien,« sagde Kasper Schmeichel ifølge TV 2 Sport.

Kasper Schmeichel og konen Stine, der til dagligt bor i England, da Kasper Schmeichel som bekendt spiller i Leicester, har i forvejen sønnen Max og datteren Isabella.

Han er ikke den eneste landsholdsspiller, der nu kan nyde noget tid med et helt nyt familiemedlem.

Det samme kan Malmø-spilleren Anders Christiansen, der lige inden EM startede blev far til en lille pige.

Selvom alle spillerne, der sammen med Kasper Hjulmand sagde farvel og stort tak for denne gang til de danske fans, glædede sig til at komme hjem, var det også en helt særlig oplevelse, de sagde farvel til.



»Vi har altid været, hvem vi er. Hele landet var magtesløst, da Christian faldt om. Det har sat et perspektiv for, hvorfor vi spiller holdsport. Hvis der sker noget, står der en ven ved siden af dig og passer på dig. Det siger virkelig noget. For mig, der bor i udlandet, har vi set, hvordan vi er som danskere. Vi står sammen, og det synes jeg, vi har gjort,« sagde Kasper Schmeichel og fortsatte:

Kasper Schmeichel glædede sig til at være sammen med familien. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Schmeichel glædede sig til at være sammen med familien. Foto: Mads Claus Rasmussen



»Det er svært at sætte det i klubperspektiv, fordi landsholdsfodbold er noget helt specielt. Man føler ikke i klubberne, at alle ser kampen og er på gaderne. Jeg har oplevet nogle vanvittige ting, men der er intet, der kan ramle op med det her.«

Danmark nåede til semifinalen, der blev spillet mod England onsdag aften. En kamp, sidstnævnte vandt med 2-1 efter forlænget spilletid.