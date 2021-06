Peter Schmeichel står ude på sidelinjen af syvmandsbanen på Hvidovre IFs anlæg med bilerne fra Hvidovrevej susende på den anden side af Bane 4. Det er slutningen af 1990erne, og mens omgivelserne er dagligdag i forstaden, er han verdens bedste målmand.

Han skal ikke selv spille denne dag. Han har ferie, for der er sommerpause i England. Men inde på banen render hans søn rundt – Kasper Peter Schmeichel. Dengang bare en lille lyshåret gut, der muligvis med sin egen far som forbillede havde valgt positionen i mål for modstanderne fra Rødovre.

Aldrig har et modstanderhold været så tændte. Samtlige seks markspillere – og dem, der ventede på at komme ind. Det var ikke onde knægte med ønsket om at ødelægge Kasper Schmeichels dag. Det ved jeg, for jeg var selv en af dem.

Men kunne man komme hjem den dag og fortælle, at man havde scoret på Peter Schmeichels søn, som var det eneste, han var dengang, mens faderen, verdens bedste målmand, stod på sidelinjen … Det blev en travl kamp for Kasper Schmeichel.

Peter Schmeichel med søn Kasper. Her på Hvidovre Stadion efter Peter Schmeichels sidste kamp for Hvidovre, hvor han blev kåret som årets spiller i klubben i november 1986. Foto: Peter Præstrud/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Schmeichel med søn Kasper. Her på Hvidovre Stadion efter Peter Schmeichels sidste kamp for Hvidovre, hvor han blev kåret som årets spiller i klubben i november 1986. Foto: Peter Præstrud/Ritzau Scanpix

Det står næsten ikke til at forklare, hvad det kræver som søn af Peter Schmeichel at få den karriere, som Kasper Schmeichel allerede har oparbejdet. En karriere, som de næste mange uger jagter EM-kapitler med landsholdet.

Men Mads Laudrup kan om nogen sætte sig ind i situationen som søn af Danmarks bedste fodboldspiller gennem tiden.

»Jeg følte hele tiden, at der var flere øjne, der var rettet mod mig. Alle dem, der sad og kiggede ... Jeg følte, at der altid var et ekstra sæt øjne på min person. Tankerne kørte hele tiden, og det var, som om de gode ting, jeg gjorde på banen, bare var en naturlig ting, men hvad tænkte alle andre om det, der ikke var så godt?« siger Mads Laudrup.

Mads Laudrup har prøvet præcis det, som Kasper Schmeichel har oplevet. At alle forventede noget ekstraordinært af ham på en fodboldbane. At fokus var på ham. Hans far, Michael Laudrup, har fulgt med på sidelinjen i samme rolle som Peter Schmeichel.

Kasper er jo vokset op, mens hans far var på toppen og én af verdens bedste. Det er imponerende, at han er brudt ud af den skygge, for han har jo skabt sin egen karriere. Michael Laudrup

»Mine sønner har jo måttet leve med det ligesom Kasper og Peter, og det fyldte selvfølgelig meget. Vi snakkede en del om det, og det er en balance, hvor det gælder om at sige: 'Jamen, jeg er jo min egen, men han er også bare min far'. Det hverken kan eller skal man løbe fra,« siger Michael Laudrup og understreger det svære i disciplinen at stå i skyggen:

»Og det er ikke nemt for dem, der kommer efter. Specielt hvis deres forældre har været på toppen. Vi gjorde selvfølgelig noget ekstra for at beskytte dem fra opmærksomheden udefra, men det er også en fase, som den enkelte selv skal stå med og lære at håndtere i forhold til modspillere, omgivelser og pressen, og der har de begge klaret det fremragende.«

Kasper Schmeichel fik sin landsholdsdebut i februar 2013 som 26-årig. 'Schmeichel Jr. får landsholdsdebut', hed overskriften i B.T. dengang. Han har været et suverænt førstevalg i landsholdsmålet siden begyndelsen af 2014, og han er ikke længere junior. Han er sin egen mand – med sin egen flotte karriere.

Han får stadig spørgsmålene om sin far, men det er oftest til slutrunder med udenlandske journalister. Som det skete i Rusland i 2018. Kasper Schmeichel bryder sig på ingen måder om det. Han undviger for det meste – ellers får journalisterne ren besked.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Landsholdsmålmanden kan ikke løbe fra sit efternavn, og den følelse kender Mads Laudrup.

»Det er ingen hemmelighed, at det var et kæmpe pres og til tider ikke har været det fedeste at have det efternavn, men det har jo omvendt også åbnet en del muligheder, som mange andre ikke har fået,« siger Mads Laudrup og fortsætter:

»Da jeg var lille, spillede jeg også med et andet navn på trøjen i stedet for Laudrup. Jeg brugte min mors navn, Thunø, og så kom vi igennem de værste ting, men de spillere, vi mødte hver uge, vidste jo godt, hvem jeg var.«

Med et mesterskab med Leicester og status som topmålmand i Premier League har Kasper Schmeichel for længst bevist, at han er mere end søn af sin far. Den unge Schmeichel er oppe på 63 landskampe og for længst brudt ind i 'Klub 50' på landsholdet. Han er nummer 31 på listen over flest danske landskampe.

Det bliver ikke et klarere vidnesbyrd om, at Kasper Schmeichel er sin helt egen stjerne.

»Kasper er jo vokset op, mens hans far var på toppen og én af verdens bedste. Det er imponerende, at han er brudt ud af den skygge, for han har jo skabt sin egen karriere. Hans karriereforløb har jo krævet en lang vej,« siger Michael Laudrup.

Kasper Schmeichel er altså blevet en international stjerne på trods. Jordi Cruyff, Mads og Andreas Laudrup og Diego Armando Maradona Sinagra forsøgte, men lykkedes ikke. Kasper Schmeichel er ikke bare en del af det landshold, der på hjemmebane skal skyde Danmarks EM i gang.

Han er en af de største stjerner.

»Schmeichel har jo gjort det fantastisk og er brudt ud af denne her skal. Han har om nogen formået at træde ud af skyggen fra sin far. Og når man hører ham tale, så er han sig selv,« slutter Mads Laudrup.