Hvis der skulle kåres 'årets dansker' eller 'årets mand' herhjemme, så ville Kasper Hjulmand være et godt bud i 2021.

Det mener Søs Marie Serup i hvert fald. Det fortæller hun til B.T.

»Jeg kan sagtens forstå personer, der mener, han burde få sådan en pris. Det ville også være fuldt fortjent.«

Hun tilføjer, at Kasper Hjulmand ikke har lavet ret mange fejl de seneste fire uger, hvor Danmark har været på en vanvittig rejse ved EM.

Kasper Hjulmand.

»Jeg synes, Kasper Hjulmand er beviset på, at hvis man giver meget af sig selv, så får man også meget tilbage. Jeg har lidt en fornemmelse af, at hele Danmark bare har haft lyst til at give ham en krammer den seneste tid.«

Landsholdets fantastiske og dramatiske slutrunde kom til vejs ende onsdag aften på Wembley, da England slog Danmark med 2-1. Det var Harry Kane, der blev bødlen med sit mål i den forlængede spilletid.

Tottenham-stjernen duellerede i store dele af kampen med Simon Kjær. Og Danmarks kaptajn har Søs Marie Serup også mange ord tilovers for.

»Kasper Hjulmand og Simon Kjær har vist sig som moderne mænd. De er nemlig mænd, der tør vise, hvem de er, og tør græde og bede i svære situationer. Så de fortjener al den ros, de får.«

Simon Kjær.

Hun mener, at landstræneren og kaptajnen er blevet et udtryk for den tid, vi lever i. Søs Marie Serup synes, de er blevet ikoner på deres helt egen måde og i deres helt egen tid.

Og så føler hun, at hele Danmark har hungret efter en oplevelse, som vi har fået den seneste måned med EM i blandt andet København.

»Vi har haft brug for at føle den samme glæde, som danskerne følte i 1992. Vi har levet med nedlukninger i over et år nu, så jeg tror virkelig, at det her har været godt for os,« lyder det afsluttende.

Men det er selvfølgelig ikke kun Kasper Hjulmand og Simon Kjær, der har tryllebundet os de seneste uger. Det har hele landsholdet.