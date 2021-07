Pierre-Emile Højbjerg lod følelserne få frit løb lørdag aften, da Danmarks plads i semifinalen var en realitet ved EM.

Midt på banen i Baku faldt Tottenham-spilleren på knæ, mens tårerne begyndte at trille ned af kinderne. Og straks var midtbanemakkeren Thomas Delaney henne med en stor krammer til sin ven.

Det viste igen det enorme sammenhold, der eksisterer på det danske landshold. Men hvad var Pierre-Emile Højbjergs udbrud egentlig et symbol på?

Det satte landstræner Kasper Hjulmand nogle ord på ved et pressemøde i Helsingør søndag aften.

»Pierres reaktion er et godt billede på det, vi alle sammen har været igennem og tillader at komme igennem os. Det var en lettelse, en glæde, en eufori og en total udmattelse,« sagde Kasper Hjulmand og fortsatte:

»Jeg tror ikke, mange helt har forstået, hvad vi har været igennem følelsesmæssigt. Og vi er ikke igennem det endnu, man lukker det ikke bare.

Den 49-årige fodboldtræner er generelt helt pjattet med det udtryk, som han ser hos sine spillere. De tør nemlig vise, hvem de er som mennesker.

»Vi tillader det at være udenpå tøjet samtidigt med, at vi kriger som sindssyge. Jeg elsker, vi tillader det at komme ud. Det var total fedt at se lettelsen og følelserne hos Pierre – men også hos alle andre.«

»Det vigtigste er at prøve at være i det hele lige nu. At være i det. At gøre noget ved det. At tillade sig det. Vi har talt om det igen og igen, men vi har bare lært, hvor vigtigt det er.«

Kasper Hjulmand udstrålede selvtillid og tro på egne evner under pressemødet, og han rundede af med en dejlig dansk melding.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at vi kigger ind i øjnene på en spiller på tirsdag, der siger, han ikke kan spille. Vi er klar. Det tror jeg helt bestemt, vi er.«

Landstræneren nåede ligeledes at rose onsdagens semifinalemodstander fra England. Han tror, de har et fundament til de næste seks, syv eller otte år, men smilte og sagde, at han ikke tror, succesen kommer i år.