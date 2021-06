Sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter fylder rigtig meget for de fleste mennesker. Men de fylder ingenting hos Kasper Hjulmand lige i øjeblikket.

Det gjorde landstræneren klart på en netop overstået presseseance i Helsingør. Han mener, at folk går for meget op i de sociale medier.

»Jeg tænker, I går alt for meget op i de sociale medier. De er ikke virkelighed, og det beskæftiger jeg mig ikke med. Det har intet med virkeligheden at gøre. I stedet skal man referere til den og ikke sociale,« lød det fra Kasper Hjulmand, inden han fortsatte:

»Nogle gange refererer i til fem. Den journalistik der ligger bag er ofte for dårlig, for så kan man skabe virkeligheden ved bare at kigge på sociale medier. Jeg er meget fokuseret på den kamp mod Tjekkiet.«

Foto: Philip Davali

Landstræneren skulle forholde sig til de sociale medier, fordi flere brugere mener, at Danmark har haft en nem vej ved EM indtil videre. Præmissen køber han dog ikke.

Kasper Hjulmand har i stedet for sit fokus et helt andet sted, og det er ikke overraskende på Tjekkiet i Baku lørdag aften.

»Hvorfor skulle jeg rende rundt og tænke på det? Jeg tænker på det, jeg kan gøre noget ved. Vi har en træning om lidt, i morgen, så skal vi spille mod Tjekkiet. Det er et godt hold, vi vil gøre alt for at slå. Alt andet har min hjerne ikke kapacitet til at tænke på.«

Den danske landstræner sagde ligeledes, at spillerne har haft godt af at have lidt fri efter Wales-kampen. Han understreger ligeledes, at hele truppen nu er klar til at have fuldt fokus på Tjekkiet.