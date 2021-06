Endnu en dag er gået, siden det danske landshold og resten af fodbolddanmark lørdag aften blev sendt i choktilstand efter Christian Eriksens kollaps i EM-opgøret mod Finland i Parken.

Siden har den danske landsholdsstjerne sendt en hilsen fra sin sygeseng med meldingen om, at han har det godt, ligesom resten af de danske drenge som dagene går har fået det bedre og bedre.

Det er blandt andet sket på baggrund af de krisepsykologer, der er blevet tilknyttet landsholdet. Det fortæller landstræner Kasper Hjulmand på onsdagens pressemøde.

»Det har været omkring os siden lørdag aften. Både individuelt og personligt. Det har været en enorm hjælp for os,« siger han og fortsætter:

»Hospitalet er lige ved siden af, og Christian kan se Parken derfra. Det er en speciel situation for Christian. Jeg er sikker på, han vil se kampen i sin trøje.«

Landstræneren melder sig samtidig alle mand klar til torsdagens opgør mod de belgiske superstjerner, hvor 25.000 tilskuere vil være til stede i Parken.

»Det ser fint ud. Det er blevet taget et godt skridt i går, og alle mand trænede godt. Jeg er sikker på, at truppen melder sig klar i morgen. Som det er lige nu, ser det ganske fint ud. Jeg føler, at vi har et godt udgangspunkt. Jeg kan kun sige, at vi er klar,« siger Hjulmand.

Opgøret mellem Danmark og Belgien spilles torsdag aften klokken 18.00.