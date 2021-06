Det danske landshold spillede en fremragende kamp lørdag aften, da Wales blev sendt hjem fra EM med en stor lussing på 4-0.

Men det var ikke nogen af dem, der gjorde udslaget på banen, den danske landstræner Kasper Hjulmand havde behov for at fremhæve dagen derpå, da der var pressemøde.

I stedet hyldede han især Mathias 'Zanka' Jørgensen, som slet ikke har fået spilletid i nogen af de fire kampe.

»Der er skjulte helte i dag, og dem spørger I ikke efter. Men altså, vi har fem spillere, som ikke har været på banen. Vi har de to keepere, Rønnow og Lössl, vi har Robert Skov, 'Zanka' og 'Malmö-AC' (Anders Christiansen, red.),« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

'Zanka' får stor ros af Hjulmand. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 'Zanka' får stor ros af Hjulmand. Foto: Mads Claus Rasmussen

»For mig er de skjulte helte, og jeg vil fremhæve den ene af dem. Jeg vil fremhæve 'Zanka' i dag. Han har været 100 procent professionel gennem hele denne her periode. Han er kommet ind og har virkelig steppet op i træningerne. Er kommet op i tempo, når vi laver 11 mod 11-spil, hvor han hver gang har fået den forkerte farve (trøje, red.). Så har han sørget for at organisere det hold hurtigt,« lyder det fra landstræneren, der roser 'Zankas' rolle både på træningsbanen og på hotellerne.

Samtidig kalder han midterforsvareren for en af sine bedste beslutninger ved dette EM.

»Han har spillet til alle træninger med høj, høj kvalitet og skubbet på til hver eneste træningsøvelse. Han bidrager uden for banen med humør, han går hen til vores tre unge musketerer og taler med dem og stikker til dem og hygger sig med dem og har et enormt stort øje for fællesskabet,« siger Hjulmand og uddyber:

»Nu tager jeg den ene, og det kunne også have været nogle af de andre, men jeg vil sige, at det er en af mine bedste beslutninger at tage 'Zanka' med. Det er et hold, og 'Zanka' kan lige så godt spille lige pludselig, fordi der er så meget kvalitet i ham ligesom de andre,« siger Hjulmand, inden han runder af:

Nicolai Boilesen fik spilletid mod Wales. Foto: Olaf Kraak Vis mere Nicolai Boilesen fik spilletid mod Wales. Foto: Olaf Kraak

»Og nu ser vi Nicolai Boilesen komme ind igen i går efter at have siddet helt ude to gange på tribunen. Så går han ind og gør et fantastisk stykke arbejde, og det er så vigtigt i turneringer at forstå, at det her hold er et hold. Og jeg vil egentlig bare give 'Zanka' et klap på skulderen, for det har han fortjent. Han har været outstanding i denne her periode.«