Den danske landstæner Kasper Hjulmand mødte tirsdag pressen forud for torsdagens opgør mod Begien, hvor der naturligvis fortsat var stort fokus på Christian Eriksen, der kollapsede i EM-debuten mod Finland.

Og det var en glad landstræner, der glædede sig over det billede, som den danske midtbanestjerne tirsdag morgen delte fra sygesengen.

Samtidig afslørede Hjulmand, at Christian Eriksen faktisk så den sidste del af opgøret mod Finland, selvom han et par timer forinden fik hjertestop og kortvarigt var død.

»Det giver rigtig meget (at Eriksen har det godt, red.). Det, man skal tænke på, er, at det er uvirkeligt, at han sidder der og smiler, og at vi hører, at han så de sidste ti minutter af kampen.«

»Det at han sidder der og smiler skal samles til, at det faktisk er virkelighed. Det giver selvfølgelig endnu et skridt mod, at vi kan kocentrere os endnu mere om kampen. Det betyder alt, at Christian har det godt. Det betyder alt, for at vi kan komme videre.«

Opdateres...