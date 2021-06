»Det var bare stort, når man kun var 12 år gammel.«

Tv-vært og influencer Lisbeth Østergaard fik som barn et stort ønske opfyldt, da hun vandt en landsdækkende skolekonkurrence.

Som optakt til sommerens EM-slutrunde, hvor Danmarks fodboldlandshold spiller sine tre puljekampe på hjemmebane i Parken, har B.T. og DBU lanceret en kæmpe konkurrence, der skal få danskerne til at bakke op om landstræner Hjulmands udvalgte.

Lisbeth Østergaard er klar til at heppe og flage med og fortæller her om dengang, hun som 12-årig i 1993 skaffede landskampsbilletter til hele sin klasse.

Lisbeth Østergaard flager for landsholdet. Foto: Privatfoto Vis mere Lisbeth Østergaard flager for landsholdet. Foto: Privatfoto

»Arla – eller det hed nok MD Foods dengang – havde udskrevet en konkurrence om, hvem der kunne skrive det bedste slogan til deres skolemælk. Vinderen fik en tur for hele klassen til Parken og se en VM-kvalifikationskamp,« fortæller Lisbeth Østergaard, der i 1993 gik i 6. klasse på Kornmod Skole i Silkeborg.

»Vi skrev det lille slogan 'Mælk er godt, mælk er sundt, mælk i skolen året rundt' og vi vandt!« fortæller hun med et grin.

»Fanmæssigt har jeg altid været mest til ishockey, men jeg kunne også godt lide fodbold og var blandt andet på Silkeborg Stadion, da de blev mestre i 1994, så det var sgu ret stort som 12-årig for første gang at skulle over i Parken og se landsholdet.«

I foråret 1993 var Danmark godt i gang med kvalifikationen til VM i USA.

En 12-årig Lisbeth Østergaard på vej til sin første landskamp i Parken i 1993. Vis mere En 12-årig Lisbeth Østergaard på vej til sin første landskamp i Parken i 1993.

Som regerende europamestre var der store forventninger til landstræner Richard Møller Nielsens EM-helte, men de havde svært ved at leve op til den gyldne sommer i Sverige året forinden.

Kampen, som Lisbeth Østergaard vandt billetter til, var mod Danmarks evige onde ånd Spanien.

Danmark vandt 1-0 på mål af Flemming Povlsen, og i et kort øjeblik troede Fodbolddanmark på en ny, stor landsholdsperiode.

»Jeg kan huske, hvor vi sad. Det var så kæmpe stort. Jeg havde en veninde, der var dybt forelsket i Flemming Povlsen og græd og græd på den der fanagtige måde,« fortæller Lisbeth Østergaard.

12-årige Lisbeth Østergaard sad i Parken, da Flemming Povlsen scorede Danmarks sejrsmål til 1-0 mod Spanien i Parken 31. marts 1993. Foto: Scanpix / Kim Agersten Vis mere 12-årige Lisbeth Østergaard sad i Parken, da Flemming Povlsen scorede Danmarks sejrsmål til 1-0 mod Spanien i Parken 31. marts 1993. Foto: Scanpix / Kim Agersten

Trods sejren i Parken havde Danmark tidligere i kvalifikationen dog spillet for mange kampe uafgjort, og da de et halvt år senere tabte 0-1 til Spanien i Sevilla, kiksede muligheden så endeligt for at komme til VM i USA, der altså blev uden europamestrene.

Lisbeth Østergaard fortæller, at hun som voksen i arbejdssammenhæng flere gange har mødt landsholdsspillere og stadig godt kan blive lidt starstruck, men i dag føler hun sig lidt mere i øjenhøjde med fodboldspillerne.

Hun følger stadig landsholdet og Superligaen og glæder sig til, at hendes børn bliver store nok til at komme med til kampe i Parken.

»Min ældste søn på seks år har lige været til sin første fodboldtræning. Jeg er spændt på, hvornår han begynder at hænge plakater af fodboldidoler op på væggen. Vores yngste dreng hedder også Cristiano (opkaldt efter Cristiano Ronaldo, red.) til mellemnavn. Det er hans far, der har sat sit præg der, haha.«

