Kan landsholdet ane EM-guldet ude i horisonten?

De fejende flotte præstationer i de seneste EM-kampe med to gange fire mål og fest på banen og på lægterne giver næring til drømmen om mere for Danmark.

Kasper Hjulmand vil dog ikke lade sig rive med af EM-euforien efter den historiske 4-0-massakre mod Wales, men han kommer med et løfte til danskerne.

På spørgsmålet om troen på EM-guld glider landstræneren dog først af med et lille grin, men han kaster ikke noget håndklæde i ringen, fortæller han.

»En ting ad gangen. Hver kamp har sit eget liv. Vi tror rigtig meget på hinanden, på den her gruppe og på den kvalitet, vi har. Men der er ingen grund til at tænke for langt frem. Vi har en meget svær kamp om en uge. Det fokuserer vi på,« lyder det fra landstræneren, som dog ikke kan dy sig for at komme med et løfte til danskerne:

»Og så kan jeg kun love en eneste ting: Jeg kan ikke love resultater, men jeg kan eddermame love, at vi angriber igen med alt, hvad vi har i os,« siger Hjulmand.

Kasper Dolberg er på linje med Kasper Hjulmand i forhold til at være en smule forsigtig, når han skal sætte ord på, hvor meget han føler, at Danmarks EM-vinderchancer er øget efter den gode præstation mod Wales.

»Vi har bygget en masse selvtillid op, og går ind til hver eneste kamp med troen på, at vi kan vinde. Men som Kasper også siger, så må vi gå ud og se på, hvem der går videre og arbejde frem mod kvartfinalen på lørdag i den kommende uge. Så må vi give den fuld gas igen, og se hvad der sker,« siger den dobbelte målscorer fra Wales-kampen.

Danmark møder vinderen af kampen mellem Holland og Tjekkiet i kvartfinalen på lørdag om en uge i Baku.