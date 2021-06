Han fik allerede nogle hårde slag i opgøret mod Rusland og måtte også lade sig udskifte i ottendedelsfinalen mod Wales.

Søndag aften blev den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, derfor også undersøgt nærmere, og han er fortsat tvivlsom til lørdagens kvartfinalebrag mod Tjekkiet.

Alligevel er landstræner Kasper Hjulmand optimistisk omkring at få sin forsvarsklippe klar.

»Jeg kan ikke fortælle præcis, at sådan her kommer det til at foregå, men vi er optimistiske omkring Simon,« siger han på mandagens pressemøde.

Simon Kjær fik behandling på banen i opgøret mod Wales og måtte til sidst lade sig udskifte. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Simon Kjær fik behandling på banen i opgøret mod Wales og måtte til sidst lade sig udskifte. Foto: KOEN VAN WEEL

»Han får rigtig meget behandling, og vi laver nogle lette ting på ham i dag (mandag, red.). Der er meget individuel baseret træning tirsdag, og vi har en klar fornemmelse af, at vi kan gøre Simon klar til på lørdag.«

Simon Kjær modtog allerede behandling efter opgøret mod Rusland, men nåede at blive klar til ottendedelskampen mod Wales.

Her måtte den 32-årige AC Milan-profil dog lade sig udskifte efter 77 minutter på banen og modtog med det samme behandling omkring sit højre lår.

Danmark måtte undvære både Daniel Wass og Yussuf Poulsen til opgøret mod Wales på grund af henholdsvis sygdom og en baglårsskade. Samtidig måtte Jens Stryger Larsen også lade sig udskifte på samme tid som Simon Kjær i lørdagens sejr over Wales.

Kasper Hjulmand er optimistisk omkring Simon Kjær forud for lørdagens kvartfinale i Baku. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Kasper Hjulmand er optimistisk omkring Simon Kjær forud for lørdagens kvartfinale i Baku. Foto: KOEN VAN WEEL

Alligevel gør Kasper Hjulmand det klart, at han regner med at have alle spillere til rådighed.

»Der er ikke noget, der tyder på eller har sagt os, at jeg ikke har alle spillere med til Baku. Der bliver arbejdet på Simon Kjær. Det er alt for tidligt at estimere endnu, men vi tror allesammen på, at han bliver klar. Så umiddelbart tror jeg, at vi har en fuld trup til på lørdag,« siger landstræneren til TV 2 Sport.

Der bliver dog også godt med tid til at restituere forud for lørdagens kvartfinale mod Tjekkiet i Baku.

Hjulmand har således givet sine spillere fri mandag, ligesom tirsdagens træning bliver frivillig.