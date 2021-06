Der er dømt revanche, når Danmark lørdag skal spille kvartfinale.

For her bliver modstanderen nemlig Tjekkiet, som Danmark faktisk tabte til for 17 år siden i netop en EM-kvartfinale.

Det står klart, efter Tjekkiet søndag aften formåede at skabe en overraskelse af de større, da de ekspederede storfavoritterne fra Holland ud af slutrunden.

De orangeklædte havde ellers både flere chancer og størstedelen af spillet i 1/8-finalen, men et rødt kort til Matthijs de Ligt i anden halvleg viste sig at blive ekstremt dyrt for hollænderne.

Skuffede hollandske fans søndag aften. Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Skuffede hollandske fans søndag aften. Foto: BERNADETT SZABO

Med en mand i overtal kom tjekkerne nemlig på både 1-0 og 2-0, inden kampens dommer kunne fløjte af til stor skuffelse for de mange tusinde hollandske fans på lægterne i Budapest.

De tjekkiske fans kunne derimod juble som aldrig før, da sejren var i hus og dermed udsigten til at møde Kasper Hjulmands mandskab lørdag i Baku, Aserbajdsjan.

Tomas Holes og Patrik Schick stod for Tjekkiets scoringer.

Lørdagens kvartfinale mellem Danmark og Tjekkiet spilles klokken 18, og du kan som altid følge kampen live her på bt.dk.

I 2004 tabte Danmark med 0-3 til Tjekkiet i kvartfinalen ved EM.

Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra søndagens store EM-overraskelse.