Christian Nørgaard glemmer aldrig sommeren 2021.

For med en oprykning til Premier League og et netop afsluttet EM-eventyr skulle man tro, at den ikke kunne blive meget bedre for den danske landsholdsstjerne.

Men det kunne den.

For lørdag er den 27-årige Brentford-spiller nemlig blevet gift med Josefine Barsøe.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

I den forbindelse har B.T. fået tilladelse til at bringe billederne fra den store dag, hvor man kan se det lykkelige par sammen efter at have sagt 'ja' til hinanden.

Parret har været sammen i mere end seks år, og sidste år blev de ligeledes forældre til en lille dreng, der hedder Elliot.

En nyhed, som parret delte med deres mange følgere på deres respektive Instagram-profiler i juni 2020.

Christian Nørgaard er ikke den eneste danske EM-helt, der er blevet gift siden hjemkomsten til Danmark.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

I sidste weekend blev landsholdsbacken Jens Stryger Larsen ligeledes gift. Den historie kan du læse mere om HER.

De danske EM-drenge landede sidste onsdag i Danmark efter et bittert nederlag til England på Wembley i semifinalen.

Det var Danmarks bedste slutrunderesultat siden 1992.