Først var det en skuffet Pierre Bengtsson, som måtte erkende, at han ikke var udtaget til den svenske EM-trup.

Han var nemlig ikke en del af landstræner Janne Anderssons 26 spillere på holdkortet.

Men nu ser det ud til, at den svenske venstreback alligevel får lov til at komme med til den kommende slutrunde.

For med to skader til de udtaget venstrebacks, Martin Olsson og Ludwig Augustinsson, så betød det spilletid til Pierre Bengtsson i lørdagens venskabskampen mod Finland.

Foto: GIAN EHRENZELLER

Nu efter kampen i lørdags ser det ud til, at det kun bliver Augustinsson, som når at blive klar til EM.

Og det betyder en plads til Bengtsson på bekostning af Olsson.

»Pierre har set godt ud til træning i Båstad og leverede en solid indsats mod Finland i lørdags. Det var meget tæt mellem Pierre og Martin ved selve udtagelsen,« udtaler landstræner Janne Andersson og fortsætter:

»Og derfor ved jeg, at vi får en utrolig god defensiv spiller med en god venstrefod, der har vist stor loyalitet over for holdet. Han er den perfekte erstatning for Martin.«

Vejle Boldklubs Pierre Bengtsson under 3F Superliga-kampen mellem Lyngby Boldklub og Vejle Boldklub på Lyngby Stadion i Kongens Lyngby, tirsdag den 6. april 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var ellers en skuffet Pierre Bengtsson, som i første omgang fik nyheden om sin manglende tilstedeværelse i EM-truppen.

»Beskeden kom som en stor overraskelse, eftersom jeg har været med gennem hele kvalifikationen samt Nations League som førstevalg på positionen. Og efter den seneste samling i marts har jeg gjort det godt i Danmark,« skriver Pierre Bengtsson således i en sms til SVT.

Pierre Bengtsson har brugt sin tid siden vinter på et lejeophold i Vejle Boldklub, hvor han har fået 14 kampe i alt.

33-årige Pierre Bengtsson står noteret for 37 landskampe for Sverige.