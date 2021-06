Det går helt amok i blandt de danske fans i Amsterdam efter den flotte EM-triumf mod Wales i ottendelsfinalen.

4-0-sejren har skabt dansk eufori på gader og stræder - ikke mindst i Amsterdam, hvor slaget mod waliserne stod.

Og det skal selvfølgelig fejres med dansk skønsang af fineste karat.

Hvem er bedre til det end popsangeren Christopher?

I metroen fra arenaen i Amsterdam, der fører de glade danske fans ind til centrum af den hollandske hovedstad, synger en feststemt Christopher for på en god, gammel dansk klassiker 'Re-Sepp-Ten', som du kan se i videoen ovenover.



Ja, der er endda tid til at runde Simon Kjærs slagsang fra storhittende 'Lidt til Lægterne', som havde en af bagmændene Mads Bo Iversen fra Phlake i B.T.s EM-podcast, som du kan høre i bunden af artiklen.

Over 4.000 feststemte danskere havde taget turen til Holland og indtog stadion i Amsterdam, hvor de skabte en ny hjemmebane for Danmark. Det var første gang under EM, at Danmark skulle spille væk fra Parken, der ellers har dannet en højborg for danskerne.

Men selv på udebane i Holland var der høj stemning og dansk overtag i fraværet af walisiske fans, der ikke havde fået lov at komme ind i landet på grund af coronarestriktioner. Det dæmmede ikke den danske fest.

Den gode stemning fortsatte altså med fællessang i den hollandske metro. Og mon ikke der er masser af skønsang natten ud.

Danmark spiller EM-kvartfinale næste lørdag 3. juli i Baku i Aserbajdsjan.