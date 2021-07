Du forbinder ham stensikkert med cykelsport og digte, men manden med den karakteristiske stemme kommer til at sidde klar klokken 18.

Der skal Danmark møde Tjekkiet i en EM-kvartfinale af den uhyre spændende slags, og det er ikke noget, der er gået Jørgen Leths næse forbi.

»Jeg skal da se fodboldkampen senere. Det er helt sikkert, det kan jeg ikke lade være med. Jeg har set mange af kampene. Jeg synes, at det er helt vildt, at man bliver stopfordret med stor sport i de her dage. Det nyder jeg, jeg tager fuldt udbytte af det,« siger Jørgen Leth til B.T. fra sit feriested i Grækenland.

Timerne op til skal selvfølgelig bruges foran dagens Tour de France-etape – årets ottende – men fodbolden har også fyldt en hel del hos den danske kommentator, filmskaber, digter og forfatter m.m.

Jørgen Leth er begejstret over Danmarks slutrunde. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jørgen Leth er begejstret over Danmarks slutrunde. Foto: Søren Bidstrup

Og den har sat følelser i gang, selvom han ikke sad foran skærmen, da Danmark spillede mod Finland, og Christian Eriksen kollapsede på banen.

»Jeg fik det grundigt fortalt bagefter, jeg har følt meget med dem. Jeg synes, at de har gjort det skide godt,« fortæller Jørgen Leth.

»Selvom jeg ikke hører til den meget nationalpatriotiske fløj, så har det gjort meget indtryk på mig. Jeg har glædet mig meget over, at dansk fodbold igen kan være med på så højt plan.«

Selvom det danske landshold formentlig er det bedste i årevis, var der næppe mange, der regnede med, at Rusland og Wales ville blive sendt ud af turneringen med store nederlag mod Danmark.

Kasper Dolberg var en af de helt store profiler, da Danmark slog Wales 4-0. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Dolberg var en af de helt store profiler, da Danmark slog Wales 4-0. Foto: Liselotte Sabroe

Det havde Jørgen Leth heller ikke regnet med.

»Jeg synes, at det har overgået mine forventninger. Der har været meget mere fantasi på holdet, end jeg havde regnet med. Det kan jeg godt lide. Jeg kan enormt godt lide de dér sejre 4-0 og 4-1.«

Slutrunden har blandt andet skabt enorm opmærksomhed omkring spillere som Mikkel Damsgaard og Joakim Mæhle, og Leth er også begejstret for friskheden, de unge spillere bidrager med.

»Jeg synes, at det var et stort opbud af spillere, som måske ikke var tiltænkt så store roller, der alligevel laver fantastisk opfindsomme ting. Det kan jeg godt lide.«

Danmark skal møde Tjekkiet i EM-kvartfinalen klokken 18.00.