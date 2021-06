FCKs cheftræner, Jess Thorup, er optimist før Danmarks kamp mod Belgien torsdag. Thorup er faktisk ikke i tvivl om, at Danmark slår verdensranglistens nummer ét.

Det fortalte han i onsdagens udgave af B.T.s fodboldpodcast Fodbold EM, som han gæstede sammen med tv-værten Bubber. Hør hele udsendelsen nederst i artiklen eller i din podcast-app.

»Jeg er meget optimistisk. Jeg tror, at vi vinder. Jeg tror, at det bliver en magisk aften i Parken, og jeg tror, at vi vinder 3-1,« siger Jess Thorup.

FCK-træneren føler sig overbevist om, at det danske landshold kan ryste den voldsomme oplevelse lørdag aften af sig. Det er især de sidste dages positive stemning i lejren, der har vækket Thorups optimisme.

FCKs Cheftræner Jess Thorup efter superligakampen mellem FC København og FC Midtjylland i Parken, onsdag den 19 maj 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Cheftræner Jess Thorup efter superligakampen mellem FC København og FC Midtjylland i Parken, onsdag den 19 maj 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er meget begejstret for de billeder, jeg har set de sidste par dage oppe fra lejren og set spillerne tilbage på træningsbanen med et smil på læben. Jeg ved, at flere af spillerne har været inde at se Christian (Eriksen), så jeg tror og håber faktisk, at det her kan blive vendt til noget positivt, fordi Christian er, hvor han er i dag,« siger Jess Thorup.

Selvom Belgien er en stor mundfuld, der i øjeblikket ligger nummer ét på FIFAs Verdensrangliste, så tror Jess Thorup, at de danske spillere kan bruge de sidste dages begivenheder til at vende situationen.

»De har noget, de skal bevise overfor dem selv, overfor deres sammenhold. Så når udgangen nu er, som den er, og vi er kommet ud på den anden side, lykkelige over, hvordan Christian har det, så tror jeg faktisk, at spillerne ikke kan vente med at komme på banen og få lov til at vise, at det, der skete den aften, det har de lagt bag sig. Jeg tror, at vi får et helt andet landshold at se.«

Landstræner Kasper Hjulmand har fortalt, at han har brugt flere måneder på at forberede kampen, og at det var meningen, at Christian Eriksen skulle have haft en anden rolle, end danskerne er vant til at se.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hjulmand ville ikke løfte sløret for, om han han sætter en anden spiller direkte ind på Eriksens plads, men ifølge Jess Thorup, så har Danmarks landstræner flere muligheder forud for Belgien-kampen.

»Han kunne spille med en mere decideret 9’er, han kunne spille med en 10’er bagved, som kan være lidt mere kreativ. Han kunne spille med Mathias Jensen, som har gjort det rigtig fint i nogen landskampe, men det kommer lidt an på, hvordan Kasper ser kampen mod Belgien,« siger Jess Thorup.

»Hvis det var undertegnede, der skulle gøre det, så ville jeg bringe noget af den energi, som jeg tror, at spillerne har, ud på banen. Kaste alt over bord, op at presse dem, ud over stepperne, få en god start, få fansene med. Jeg tror, at det bliver en magisk aften i Parken,« siger Jess Thorup.

Ifølge FCK-træneren, så skal Danmark frem på banen og presse belgierne i deres opspil, selvom vi ikke skal spille med hovedet under armen.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at Danmark kommer til at tage teten på den her kamp, og jeg tror faktisk også, at vi vinder,« siger Jess Thorup.

Hør hele interviewet her eller i din podcast-app under podcasten Fodbold FM.