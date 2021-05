Det var alt andet end en normal EM-slutrunde, som Jesper Grønkjær gennemgik i 2004.

Hele følelsesregisteret var i spil den sommer, hvor den tidligere danske landsholdsstjerne hev den rød-hvide trøje over hovedet i Portugal.

For i slutrundens begyndelse tabte hans mor, Irmelin, kampen mod kræften, og derfor beskriver den nu 43-årige fodboldlegende selv dagene op til dødsfaldet som værende »forfærdelige og kaotiske«.

»Det var svært. Rigtig svært. Jeg gik jo med en viden om, at hun lå på sit dødsleje,« siger Jesper Grønkjær til B.T.

Streamingtjenesten Viaplay holder pressemøde med værter og fodboldeksperter som Jesper Grønkjær om dækning af EURO 2020, København 28 janaur 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Han var rejst hjem til Danmark for at være hos sin mor i den sidste tid, og derfor var han heller ikke i stand til at rejse med landsholdet til EM-slutrunden fra begyndelsen.

Dog havde landstræner Morten Olsen valgt kun at tage 22 mand i truppen. Der var nemlig en plads til Grønkjær, når han blev klar.

»Det var stort af ham. For det havde han jo ikke behøvet,« fortæller den tidligere FCK-stjerne.

I dagene, hvor moderen lå på sit dødsleje, og mens holdkammeraterne tog hul på EM med et uafgjort resultat mod Italien, måtte den danske stjerne holde formen ved lige på hjemstavnen:

»Jeg kan huske, at jeg hver aften løb på landevejene hjemme i Thisted med en kammerat, når jeg ikke besøgte min mor på hospitalet.«

Efter moderens dødsfald og begravelse besluttede Jesper Grønkjær dog at rejse til Portugal for at hjælpe sine holdkammerater.

»Det var alt andet end en stabil forberedelse, for jeg kom først derned 10-12 dage efter de andre. Men jeg blev taget sindssygt godt imod af alle,« siger han om en slutrunde, hvor han lavede ét af karrierens mest betydningsfulde mål, da han scorede til 2-0 mod Bulgarien.

»Målet betød noget ekstra. Men det var først i selve øjeblikket, at jeg tænkte over det. Der gik mange tanker igennem mig, og jeg fik da også tanken: 'Måske var der en mening med alt det her'.«

Jesper Grønkjær lykønskes af Jon Dahl Tomasson efter scoringen til 2-0 mod Bulgarien. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Derfor står én helt specifik episode, der udspillede sig efter kampen, da også stadig lysende klart for ham.

»Jeg kan huske, at Thomas Helveg kom hen til mig og gav mig kampbolden. Det viste, at han og de andre havde tænkt over min situation, mens jeg selv havde forsøgt at få det hele lidt på afstand,« forklarer Jesper Grønkjær.

Af samme årsag havde Morten Olsen og DBU's daværende pressechef, Lars Berendt da også valgt at skærme den danske stjerne fra offentligheden.

»Jeg blev kraftigt beskyttet af de to. De gik langt. Også mere, end man kunne forvente,« fortæller han.

Jesper Grønkjær skal være ekspert og medkommentator for Nent under EM-slutrunden. Foto: Liselotte Sabroe

Når han i dag ser tilbage på de uger, hvor han måtte bearbejde en kæmpe sorg, samtidig med at han skulle pleje sin fodboldkarriere, er det da heller ikke svært for ham finde en passende beskrivelse:

»Det var voldsomt, det der skete. Men for mig var det egentlig ikke et valg, om jeg skulle til EM. Det var et kald og en drøm.«

Jesper Grønkjær skal om en måneds tid være en af Nents frontfigurer i tv-dækningen af EM-slutrunden, der blandt andet byder på tre hjemmekampe i Parken for Kasper Hjulmands tropper.

Her skal han agere både ekspert og medkommentator, når Danmark skal forsøge at hente et stort resultat hjem til de danske fans:

»Jeg synes, Danmark har en super trup. Den er bred. En masse unge spillere. Hjulmand har formået at trække spillerne i samme retning uden at have trænet så meget sammen. De har en chance for at lave noget rigtig stort, tror jeg,« afslutter Jesper Grønkjær.

EM-slutrunden afvikles fra 11. juni til 11. juli.