»Vi råbte stop til dem. Det var rigtig modbydeligt.«

Ordene kommer fra 36-årige Jeanette Jørgensen, der bor i London og derfor i onsdags var på Wembley til semifinalebraget Danmark-England.

Hun havde et dannebrogsflag i hånden, og så havde hun nogle små flag sat fast i sit hår.

Men selvom englænderne som bekendt kunne juble efter kampen, oplevede Jeanette Jørgensen det stik modsatte.

»Jeg prøver at kæmpe imod og råber 'stop', 'stop' til dem. Men de var meget fulde og enormt aggressive,« siger Jeanette Jørgensen efter EM-semifinalen Danmark- England, som hun som bosiddende i London kunne få billet til på Wembley. Men efter kampen kom en gruppe englændere hen til hende for at tage flag, hun havde siddende i håret.

På vej væk fra Wembley kom der pludselig en gruppe på 5-6 ret så fulde englændere mellem 20 og 40 år løbende hen imod Jeanette Jørgensen og tre familiemedlemmer, der også havde set kampen.

»Da de kommer hen til os, begynder de at rive i vores flag. Og fordi jeg har nogle flag i håret, så begynder de at rive mig i håret for at få dem af,« siger hun.

Jeanette Jørgensen blev virkelig bange.

»Jeg prøver at kæmpe imod og råber 'stop', 'stop' til dem. Men de var meget fulde og enormt aggressive,« siger hun.

Det begyndte så godt for de 5.000 danske fans bosiddende i England, da Danmark kom foran 1-0 på Wembley. Men desværre endte semifinalen 2-1 til England efter forlænget spilletid. Alligevel blev en de danske fans udsat for overfald, hvor hooligans forsøgte at hive flag ud af hendes hår.

Det lykkedes Jeanette Jørgensen og hendes to kusiner samt fætter, hun havde set kampen med, at stikke af fra de aggressive hooligans.

Har I anmeldt det til politiet?

»Vi mødte en betjent på vejen, inden gruppen begyndte at gå efter os. Vi kunne høre, der blev råbt en del ad os og andre danske fan om, at vi skulle tage hjem, hvor vi kom fra. Betjenten sagde, at hvis de blev voldelige, skulle vi melde det. Men efter det med håret, så skyndte vi os bare hjem og har ikke gjort mere,« siger Jeanette Jørgensen.

Søndag aften spiller England EM-finale mod Italien, og Jeanette Jørgensen advarer de italienske fans om, at de skal passe på.

De mange engelske fans jublede højlydt efter de to scoringer i EM-semifinalen, som endte 2-1 til England over Danmark. Men efter kampen blev danske Jeanette Jørgensen overfaldet, da hun bar dannebrogsflag i hånden, og hun havde flag i håret.

»Jeg har været inde i den italienske London-gruppe på Facebook for at advare om det her. Det bliver sikkert endnu værre søndag efter finalen. Det er enormt trist, det skal være sådan,« siger hun.

Det var dog ikke hendes egen oplevelse, der fylder mest i hendes hoved efter kampen.

Nej, det var et lille dansk barn på stadion, der var ude for det værste, synes Jeanette Jørgensen.

»Det jeg selv oplevede, var modbydeligt. Men den behandling, jeg så et barn få på stadion, var mere forfærdeligt. Det var en lille fyr på 8-9 år, der sad med en vikingehjelm på hovedet. Og så pludselig kommer der en mand hen og råber ham lige ind i ansigtet. Han blev så bange den lille dreng,« siger hun.

Faktisk havde flere danske fans ubehagelige oplevelser under og efter kampen.

I torsdags talte Berlingske blandt andet med, Mette Jensen, der har boet i England siden 1997, og også var tilskuer til kampen.

Særlig en situation gjorde stort indtryk på hende.

»Der var nogle engelske fans, der spyttede på en lille dreng. Hans mor prøvede at beskytte ham, men hun kunne intet gøre. Tonen var så ufattelig grov, og det var ikke på den sjove måde. Den var konstant med reference til piger og kvinders kroppe. Det var så grimt,« sagde Mette Jensen til Berlingske.