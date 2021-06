Forestil dig at være i krig, mens resten af Danmark jubler af lykke.

I 1992, da Danmark vandt europamesterskabet i fodbold, var den dengang 21-årige Jan Leth fra Assens udstationeret FN-soldat og kunne derfor kun følge festen over en satellitforbindelse.

Danmark var som bekendt kommet med til EM på et afbud, da der var udbrudt borgerkrig i Jugoslavien. Ironisk nok var det netop der, at Jan Leth var udstationeret, og han måtte se finalesejren over Tyskland i den danske lejr i det sydlige Kroatien.

»Nøj, hvor var jeg misundelig, den dag vi vandt, og jeg ikke kunne feste som alle andre,« husker Jan Leth i dag tilbage.

Jan Leth. Foto: Privatfoto

»Selvfølgelig var det underligt at sidde i det land, som vi var kommet med til EM på bekostning af, men det mest underlige var ikke at være hjemme. Vi kunne jo se, hvor amok det gik i Danmark,« tilføjer Jan Leth, der altid har været stor fan af fodboldlandsholdet og ofte har fulgt dem rundt til diverse slutrunder.

I 1992, da han havde afsluttet sin værnepligt, havde han søgt om at blive konstabel i Forsvaret. Herefter fik han muligheden for at komme til Jugoslavien som en del af de fredsbevarende styrker.

»Da jeg tog derned, vidste vi ikke, at Jugoslavien ville blive udelukket fra EM,« fortæller Jan Leth, der tog afsted i begyndelsen af foråret 1992.

Men så skete det.

Jan Leth (t.v.) under EM-finalen i 1992. Foto: Privatfoto

Med under to uger til første kamp i Sverige blev Danmark bedt om at overtage Jugoslaviens plads ved europamesterskabet. Det jugoslaviske landshold var allerede ankommet til Sverige, men måtte flyve hjem igen, og nede i den danske FN-lejr oplevede Jan Leth et særligt forhold til de lokale.

»De jugoslavere, vi mødte, holdt nu med Danmark. Vi besøgte blandt andet en familie, som var helt vilde med det danske hold og gerne ville have danske landsholdsting.«

Dagen efter finalesejren på 2-0 over Tyskland var Jan Leth på patrulje, og her kunne han ikke lade være med at markere den sensationelle danske sejr.

»Min mor havde sendt en klaphat ned til mig, som jeg havde med på patrulje. Vi var jo så glade.«

Jan Leth iført klaphat i Jugoslavien dagen efter Danmark har vundet EM. Foto: Privatfoto

Han var udstationeret i Jugoslavien i et halvt år og var i alt en del af Forsvaret i fem år.

I dag er han 50 år, arbejder som retsmedicinsk tekniker og er fortsat en af fodboldlandsholdets trofaste støtter. Han var blandt andet i 1998 og 2004 med til at arrangere festlige busture for danske roligans til VM i Frankrig og EM i Portugal og ynder for tiden at skrive sine landsholdshistorier i lange opdateringer på Facebook.

Jan Leth har udsmykket sin bus til ære for Christian Eriksen. Foto: Privatfoto

På løbehjul med dannebrog. Foto: Privat

Esben Flindt Damgaard flager for Danmark på sin tur på løbehjul.

Han og en kammerat er nemlig ude på lidt af en tur hele vejen fra Padborg til Aarhus. God tur!

