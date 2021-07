De stjal opmærksomheden inden og under finalen.

Gruppen af engelske fans, der forsøgte at storme Wembley. En del af dem havde ikke billet, men de ville gerne ind for at se EM-dramaet mellem England og Italien.

Noget, der medførte adskillige optøjer, og der er også delt flere videoer, der viser, hvordan det endte voldeligt. Alt imens personalet og politiet kæmpede mod den store gruppe af fans.

»Generelt er det det her med at folk gerne vil være på stedet. De vil altid gerne være med til begivenheden. Det har jeg altid haft et problem med. Hvis du ikke har en billet, så bliv væk for på et eller andet tidspunkt kommer det til at gå galt. Du kommer tæt på stadion, pludselig tænker nogen 'hvad skal vi gøre, kan vi komme ind?'.«

Sådan lød det fra ekspert Jan Mølby i TV3-studiet søndag aften, da der begyndte at komme flere og flere barske billeder fra London.

Adspurgt om det er for mange øl, der gør, at de engelske fans ikke kan styre sig, lyder svaret:

»Det er ikke kun engelske fans, der går til fodbold, efter de har drukket øl. Det gør man mange steder rundt omkring i Europa, men de er naturligt aggressive på en eller anden måde i England, og det er også derfor, vi ser det her.«

England har tidligere været kendt for en enorm hooligankultur. Den er der dog ifølge Jan Mølby kommet styr på, og det er ikke det, det handler om i denne situation.

Tusindvis af fans ude foran Wembley. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Tusindvis af fans ude foran Wembley. Foto: NIKLAS HALLE'N

»Det er jo ikke italienerne, de slås imod. De slås for at komme ind på stadion, noget de ikke har ret til. Det er nogle idioter. Få fat i dem alle sammen, giv dem karantæne fra fodbold, smid dem i fængsel. Jeg er ligeglad. De her billeder kommer til at gå verden rundt. Alle de gode mennesker der også bor i England fortjener det ikke. Det bliver en del af historien,« lød det fra Jan Mølby.

England tabte finalen, der måtte afgøres ved hjælp af straffesparkskonkurrence.

Mandag er det kommet frem, at der indtil videre er 49, der er blevet anholdt efter opgøret.