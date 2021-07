Som barn boede han i England, og hans far var europamester med Danmark. Det formede vilde drømme og ambitioner hos Kasper Schmeichel.

I morgen har den danske landsholdsmålmand muligheden for at komme tættere på drømmen om at gå sin far i bedene og blive europamester med Danmark.

Der er dog bare – i første omgang i hvert fald – en stor forhindring, der står i vejen: det stjernespækkede landshold fra Schmeichels andet hjemland, England, som venter i semifinalen på selveste Wembley.

»Jeg glæder mig til kampen. Det er sådan nogle kampe, man drømmer om at spille. Ventetiden er det sværeste i virkeligheden,« lyder det dagen inden kampen fra Danmarks stærke sidsteskanse, som til daglig fortsat bor i England, hvor han er vokset op.

Foto: Liselotte Sabroe

For Kasper Schmeichel, som i en årrække har spillet i Leicester, har ambitionen om landsholdet og længslen efter store triumfer eksisteret, siden han var en lille dreng i Manchester.

Her var hans far, Peter, den store målmandsstjerne for mægtige Manchester United – og for Danmark, som han var med til at føre til EM-triumfen i 1992.

Til landsholdssamlinger i Vedbæk kunne man da også i starten af 1990erne ved flere lejligheder opleve Kasper Schmeichel i landsholds-målmandstøj hygge sig med at lege supermålmand, mens far trænede med landsholdet.

»Det har altid været en drengedrøm at blive fodboldspiller på det danske landshold,« siger Kasper Schmeichel, da B.T. spørger ham, hvad han havde tænkt, hvis man havde sagt til ham, dengang han var dreng i Manchester, at han engang i fremtiden skulle træde ind på Wembley til en EM-semifinale for Danmark mod England:

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Så jeg havde nok troet på dig. Men når man bliver ældre, lærer man jo, at vejen dertil ikke er så ligetil,« svarer han kort og koncentreret med henvisning til, at hans karriere på absolutte topplan først blev antændt efter en lang og hård kamp mod toppen.

34-årige Schmeichel begyndte først at tage muligheden for at blive professionel som sin far, da han som 14-15-årig gik på Oure Idrætsefterskole. Som professionel spillede han i flere år i forskellige klubber i rækkerne under Premier League i England.

Han var derfor 28 år, før han blev fast målmand for landsholdet, og først i 2015/2016 fik han sit helt store klubgennembrud, da Leicester sensationelt vandt det engelske mesterskab. Siden er det blevet til flere gode placeringer og en FA Cup-titel i år med klubben.

Men nu gælder det altså EM-semifinalen på mytiske Wembley mod England med alle Premier League-stjernerne, som Schmeichel kender så godt – den største danske landskamp, siden hans far stod i samme situation for 29 år siden.

Soccer Football - Euro 2020 - Quarter Final - Czech Republic v Denmark - Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan - July 3, 2021 Denmark's Kasper Schmeichel celebrates with teammates after the match Pool via REUTERS/Naomi Baker Foto: NAOMI BAKER

Her skal manden med 70 landskampe på cv'et stå side om side med sine landsholdskammerater, som har henrykket nationen efter en vild slutrunde. Den så ellers ud til at være tabt på gulvet i en gigantisk nedtur, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop på banen i den første EM-kamp mod Finland, som Danmark endte med at tabe.

»At stå her med de her drenge, med alt det, vi har været igennem i de seneste år, den rejse, vi har været på, er fantastisk. Det bliver et kæmpe øjeblik,« siger Schmeichel.