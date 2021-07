Italien slog tirsdag aften Spanien i straffesparkskonkurrence efter en hæsblæsende semifinale på Wembley og er nu klar til EM-finalen søndag samme sted.

Både den ordinære og forlængede spilletid endte 1-1, og i straffesparkskonkurrencen blev Gianluigi Donnarumma den store helt for italienerne, da han reddede Spaniens fjerde spark, som Álvaro Morata stod bag.

Jorginho scorede det afgørende mål på Italiens femte spark, og så brød jublen ud. I finalen skal Italien op imod enten Danmark eller England, som spiller semifinale onsdag aften.

Spanien var i store perioder det bedst spillende hold. Sædvanen tro havde Luis Enriques tropper masser af boldbesiddelse og skabte flere gode chancer.

Italienerne skulle lige finde sig til rette med, at Spanien havde bolden så meget, og da de erkendte, at det ikke blev en kamp i kontrol, satsede de benhårdt på kontraangreb, som gav flere store muligheder.

Netop et kontraangreb udspillede sig, inden Federico Chiesa krøllede bolden i mål til 1-0 efter en time.

Álvaro Morata, som for første gang under EM var udeladt fra startopstillingen, kom ind i anden halvleg, og han takkede for tilliden efter 80 minutter, da han udlignede til 1-1 og tvang kampen i forlænget spilletid. Han endte dog med at blive skurk i straffesparkskonkurrencen.

/ritzau/

