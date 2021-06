Det var en dansk landsholdstrup, der lod alle følelserne få frit løb mandag aften.

For i en vild kulisse formåede Kasper Hjulmands mandskab at spille sig videre fra gruppespillet efter sejr over Rusland.

Og derfor var det da også vanvittige jubelscener, der udspillede sig på banen undervejs i kampen. Også fra den danske forsvarsstjerne Andreas Christensen, der hamrede bolden i kassen til 3-1.

Netop den danske målscorer har dog tidligere været beskyldt for ikke helt at vise så mange følelser samt give så meget af sig selv i interviews ligesom nogle af holdkammeraterne. En kritik, den danske landstræner dog slet ikke forstår.

25-årige Andreas Christensen med scoringen til 3-1 mod Rusland.

»Jeg synes ikke, han er introvert. Han er ikke den flashy type, der råber op. I har ikke historier om ham. Det skal man også huske at hylde,« sagde Kasper Hjulmand tirsdag til den fremmødte presse i Helsingør og tilføjede:

»Det er ikke kun dem, der laver noget skørt og giver meget af sig selv, der skal hyldes. En type som Andreas har også noget at give, men det er først og fremmest inde på banen.«

Flere gange har fans og især journalister efterspurgt mere vildskab fra den danske Chelsea-spiller. Og det var da også et tema på tirsdagens pressemøde.

Noget, Kasper Hjulmand dog ikke gav meget for.

Kasper Hjulmand på tirsdagens pressemøde i Helsingør.

»Hvad er det med vildskab? Jeg forstår det ikke. Skal han råbe og skrige eller have tatoveringer? Hvad er det for noget? Jeg forstår det ikke nogle gange.«

Landstræneren derfor også kun rosende ord tilovers for sin forsvarsklippe.

»Hvis jeg sad i en af verdens to største klubber og skulle finde en centerforsvarer, så ville jeg vælge ham anytime,« afslutter Hjulmand.

Danmark vandt mandag aften med 4-1 over Rusland og gik dermed videre til 1/8-finalen ved EM.

Her møder de danske drenge Wales lørdag klokken 18 i Amsterdam.

I videoen øverst kan du høre Kasper Hjulmand svare på tirsdagens spørgsmål om Andreas Christensen.