Danmark hyldes i hele Europa efter en forrygende 4-1-sejr over Rusland torsdag aften. En sejr, der sender os direkte i 1/8-finalen ved EM.

»De er tilbage som de nordiske brasilianere. De skød Rusland i stykker,« skriver det norske medie VG eksempelvis.

Og flere medier og brugere af sociale medier er meget imponeret over, hvordan Danmark har rejst sig de seneste ni dage, efter Christian Eriksens kollaps i Parken.

»Parken, der havde grædt i ni dage, blev til en fest. Danmark er nummer to og videre for Eriksen,« lyder det fra det spanske medie Marca.

Aftonbladet skriver, at Christian Eriksen havde kunne høre brølet fra Parken torsdag aften, hvis den danske stjerne havde åbnet sit vindue.

»Jublen ville Eriksen have hørt, hvis han havde åbnet vinduet hjemme på Fyn. Hvor blev kampen spillet? Den blev spillet i Parken, i seks millioners danske hjerter og hjemme hos Christian Eriksen i Odense.«

Mediet skriver afsluttende, at hele verden har holdt vejret med Danmark de seneste dage, men nu kan Danmark trække vejret og råbe glæden ud.

Ja, der er ingen tvivl om, at Danmark har vundet en masse hjerter i Europa siden Christian Eriksens forfærdelige ulykke, hvor hele landsholdet agerede som sande helte.

Sky Sports stiller sig også i køen for at sende ros mod lille Danmark. Det er nemlig fine ord, som mediet sætter på torsdagens altafgørende sejr.

»Danmark stormer forbi Rusland med en fantastisk og følelsesladet sejr på 4-1.«

Engelske BBC bemærker, hvordan der var mange følelser forbundet med den vilde sejr.

»Gennem kampen var der store udbrud, vilde fejringer og passion fra de mange fans i København. De vidste de skulle vinde, samtidig skulle Belgien slå Finland, og værterne holdt sig ikke tilbage. Mikkel Damsgaard startede med at sætte ild til det hele med et vanvittigt langskud,« skriver mediet.

»De gjorde det for Christian Eriksen. De gjorde det for deres land. De gjorde det for hinanden. Danmark er videre ved EM, og hvem er IKKE glade for det,« skriver Daily Mail, der dog nævner, at russerne nok ikke ligefrem jubler.

»Det var den 'magiske aften', som Kasper Hjulmand havde efterlyst. Den aften, Danmark havde håbet på. Den lykkelige slutning efter den frygtelige oplevelse det var for spillerne at se Eriksen blive genoplivet blot ni dage forinden,« lyder det.

Også i Tyskland er sejren i den grad blevet bemærket.

»Ni dage efter Christian Eriksens hjertestop, fik danskerne en lykkelig slutning. Takket være sejren på 4-1 over Rusland, flyver de direkte videre fra andenpladsen i gruppen, fordi Finland tabte til Belgien. Fantastiske København! 23.000 fanatiske danske fans sang deres helte frem mod miraklet efter dramaet med holdets stjerne. Denne fodboldaften er dansker-stærk!« skriver Bild.

Nu venter en 1/8-finale i Amsterdam på Johan Cruyff Arena mod Wales klokken 18.00 lørdag aften. Klarer vi os forbi Bale og co.kunne det ligne en kvartfinale mod Holland i Aserbajdsjans hovedstad Baku.

Og de danske landsholdsspillere glemte heller ikke Christian Eriksen i Parken torsdag aften. De hyldede ham naturligvis igen. Den historie kan du læse HER.