Inter er i tæt kontakt med DBU om sin danske spiller Christian Eriksen, der ligger på hospitalet efter et kollaps i kampen mod Finland lørdag aften, hvor han måtte modtage livreddende hjertemassage.

B.T. har i samarbejde med det italienske medie La Gazzetta dello Sport modtaget en udtalelse fra Inters øverste læge, Piero Volpi, der fortæller om det skæbnesvangre øjeblik i minutterne inden pausen, da Eriksen faldt om, og om udsigterne for de kommende dage.

»Det var en forfærdelig time for os. Vi er altid i kontakt med den medicinske stab på det danske landshold. I de næste dage vil Christian gennemgå nøje undersøgelser, så vi bedre kan forstå, hvad der er sket. Det vigtigste er, at han har det godt. Jeg ved, at han har talt med sine holdkammerater,« siger Piero Volpi.

Lægen fortæller, at der ingen tegn har været på, at der kunne være noget galt.

De danske spillere, mens Eriksen modtog behandling på banen.

Det gælder hverken, da Christian Eriksen spillede i Tottenham, eller da han skiftede til Inter i januar 2020, hvor han gennemgik et stort lægetjek i Milano, inklusive en grundig kontrol af hjertet.

»Der har ikke været episoder, heller ikke eksternt, som kunne være tegn på problemer, hverken da han var i Tottenham eller her i Inter. Alle ved, at kontrollen af spillerne i Italien er meget nøje,« forsikrer lægen i Inter.

Christian Eriksen har også været i kontakt med det danske landshold søndag, og DBU har efterfølgende udsendt en meddelelse om, at hans tilstand fortsat er stabil.

DBU vil klokken 15.00 holde pressemøde og informere nærmere om situationen.