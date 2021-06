Det ser sort ud i forhold til at lukke flere tilskuere ind til storskærmsarrangementer.

Det blev en realitet i forbindelse med Folketingets seneste genåbningsplan, som lægger op til den helt store genåbningsfest, men intet fortæller om flere tilskuere til disse arrangementer.

Som det ser ud nu, kommer den nye genåbningsplan ikke til at ændre på det tilladte antal tilskuere lige foreløbig. Det bekræfter kommerciel direktør for DGI-byen Kevin Helsinghof, som står for storskærmsarrangementet ved Øksnehallen i København.

Og dermed er det dårligt nyt for de mange håbefulde danskere, som ikke nåede at købe billetter til det eftertragtede arrangement.

»Vi havde håbet på, at der ville kunne komme flere tilskuere i takt med genåbningsplanen, men det er på nuværende tidspunkt desværre ikke tilfældet,« lyder det fra Kevin Helsinghof.

Det eneste, som kommer til at blive ændret i forbindelse med storskærmsarrangementerne, er, at arrangørerne nu kan sælge alkohol frem til midnat i stedet for til klokken 22.

Det gælder både storskærmsarrangementet på Ofelia Plads og ved Øksnehallen.

Oprindeligt er der plads til 1000 mennesker ved storskærmen på Ophelia Plads og 1200 personer kan være ved Øksnehallen.

Søndag d. 30. juni 2014 vises der fodbold under VM ved storskærmen ved Islands Brygge. Holland og Mexico spiller mod hinanden i ottendedelsfinalen. Holland endte med at vinde 2-1. Foto: Betina Garcia Vis mere Søndag d. 30. juni 2014 vises der fodbold under VM ved storskærmen ved Islands Brygge. Holland og Mexico spiller mod hinanden i ottendedelsfinalen. Holland endte med at vinde 2-1. Foto: Betina Garcia

Og de billetter var der i den grad rift om.

For 30.000 danskere sad nemlig i kø til de meget eftertragtede billetter, som blev sat til salg tirsdag formiddag. Hvor Danmarks kampe meget hurtigt blev udsolgt.

Der var dog også gode fodboldnyheder i forbindelse med genåbningsplanen.

For partierne blev enige om, at der kan være op til 25.000 tilskuere i Parken i forbindelse med EM, dog kan DBU ikke nå at blive klar til denne opgradering ved første kamp mod Finland.

Samtidig bliver barernes åbningstider udvidet og man kan dermed se sin landskamp i fred uden at frygte, at man bliver smidt ud før kampen er forbi.

B.T. har også været i kontakt med de officielle arrangører af storskærmsarrangementet på Ofelia Plads, men de har endnu ikke udtalt sig.