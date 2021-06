Første vinder af B.T.s EM-konkurrence er fundet!

Som optakt til den kommende EM-slutrunde har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet (Læs her, hvordan du kan vinde kampbilletter)

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold, og dagens vinder har simpelthen udsmykket en hel bil i rød og hvid.

Claus Amondsen fra Rødovre har i mange år været aktiv i roliganbevægelsen og fandt i 2011 på at få lavet sin Dodge Grand Caravan lavet i dannebrogsfarver.

Bilen havde han blandt andet med til Oslo 26. marts 2011, da Danmark spillede 1-1 med Norge i EM-kvalifikationen, og som led i en velgørenhedskampagne var han flere gange forbi landsholdets træningslejr i Helsingør og Vedbæk og fik den signeret af landsholdsikoner som Michael Laudrup og resten af 1986-landsholdet.

»Den første landskamp, jeg kan huske, var, da vi slog Italien i Parken i 1981,« fortæller Claus Amondsen, der siden har været en flittig gæst på lægterne til både ude- og hjemmekampe og i dag har huset fuld af landsholdsrelaterede ting som brugte spillertrøjer, halstørklæder og 500-600 billeder.

»Bilen er i dag fortid, nu er mit seneste hit et Hummel-designet jakkesæt bestående af originale trøjer, som landsholdet har spillet i,« fortæller Claus Amondsen, der netop har fået opdateret sit landsholdsjakkesæt med det nye EM-logo, så han er klar til Danmarks kampe i Parken.

»Udover jakkesættet har jeg en tradition med at have rød-hvide strømper og Danmarks-underbukser på til landskampene, som efterhånden er ved at være godt slidte. Det er lidt noget overtro, men det går dårligt, hvis jeg ikke har dem på,« tilføjer han.

Claus Amondsen har via sit engagement i roliganbevægelsen og især venskab med tidligere informationschef i DBU Frits Ahlstrøm gennem tiden mødt en lang række fodboldlegender som Franz Beckenbauer, Pelé og Michel Platini.

»Jeg har selvfølgelig også mødt de danske stjerner. I starten blev man jo total starstruck, men i dag kan man godt stå og få en god sludder med dem,« fortæller Claus Amondsen, der for sin imponerende roliganbil altså vinder en ny landsholdstrøje.

Her kan du se flere billeder, som læserne har sendt

Nicklas flager på Amager. Foto: Nicklas Hansen Vis mere Nicklas flager på Amager. Foto: Nicklas Hansen

Nicklas flager for Danmark fra sin altan. Det store flag pryder facaden på en ejendom på Amager.

Også de helt små er med til at flage for Danmark.

De mindste er også med til at flage for Danmark. Foto: Diane Ludvigen Vis mere De mindste er også med til at flage for Danmark. Foto: Diane Ludvigen

I Helsingør har Per fundet det største flag frem!

Det hænger fra hans altan, hvor det tit kommer op, når der skal flages for Danmark.

Og det kommer også frem, når Danmark skal spille mod Finland 12. juni. Den kamp kan du selvfølgelig følge lige her på bt.dk.