Hvis du er fan af Brian Laudrup, husker du formentlig sofapositionen.

Vi skal tilbage til 1998. Danmark spiller VM-kvartfinale mod Brasilien, og i det 50. minut scorer Brian Laudrup det udlignende mål.

Og i stedet for at lave en sædvanlige jubelscene i form af kram og armene i vejret glider Laudrup ned på siden med albuen i græsset og med hovedet hvilende på armen.

»Det var ikonisk og noget, jeg aldrig glemmer,« fortæller Jens Juul, der dengang var ti år. Han er dagens vinder i B.T.s EM-konkurrence #flagfordanmark, som du også kan deltage i.

Han har nemlig fået lavet et kæmpe flag af Brian Laudrup, der ligger i den såkaldte sofaposition – og det har, ifølge Jens, været ret besværligt at få lavet.

»Først og fremmest fordi jeg skulle finde billedet i en opløsning, der var god nok til at forstørre det op til 2,5 x 1 meter. Og så ligger Søren Colding jo i baggrunden, og ham har jeg fået photoshoppet ud,« fortæller Jens.

Men det har været hele arbejdet værd. Laudrup-flaget er nemlig blevet hyldet af folk fra hele verden:

»Jeg får kun gode kommentarer på det, og typisk synes folk, at det er sjovt, at jeg har klippet Colding ud. Alle kender jo Brian Laudrup, så det er en god icebreaker, når jeg møder andre fodboldfans,« siger Jens, der blandt andet har haft flaget med til VM i Rusland.

Som man kan se på billederne, havde Jens hængt flaget op, hvor han bor. Nu er det dog taget ned og følger Jens i tykt og tyndt under EM.

»Jeg havde det med i Parken i Finland-kampen, det har været med ude og sejle, og så skal det selvfølgelig med igen, når jeg skal i Parken på mandag,« fastslår Jens.

Husker du 'sofapositionen'?

Som en del af dækningen af EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet – læs her, hvordan du kan vinde kampbilletter.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Mia Mikkelsen. Foto: Privat

Mia Mikkelsen hepper på Danmark.

Hun har iført sig en fin kjole, der naturligvis forestiller det danske flag.

Og så er der Karina Mundberg og datteren Nikoline på 11 år.

Iført rød-hvide trøjer hepper de på de danske landsholdsspiller.

Karina Mundberg og datteren Nikoline. Foto: Privat

