EM-feberen har for alvor ramt i de danske hjem. Og det er noget, der kan mærkes.

Blandt andet hos Hummel, der producerer landsholdstrøjerne. For de har de sidste uger været uhyre populære. I en sådan grad, at det nærmest ikke er til at få fat i en nu.

»Vi skal tilbage til VM i Mexico i 1986 for at opleve noget lignende. Vi havde forberedt os på, at det ville blive en fantastisk fodboldsommer, men det her overgår alle forventninger,« siger Allan Vad Nielsen, der er CEO i Hummel, til B.T. og fortsætter:

»Folk har virkelig taget trøjen til sig, og nu har vi simpelthen ikke flere. Der er så godt som udsolgt, og selvom vi har sat gang i produktionen af en ny sending, når vi ikke at få flere hjem under EM. Heldigvis har vi andre landsholdsprodukter, som også bliver revet væk i øjeblikket,« fortæller han.

Fans under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fans under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hummel har i forbindelse med årets EM-slutrunde, der blandt andet er blevet spillet i Danmark, fået produceret dobbelt som mange trøjer, og de er altså blevet revet væk.

Der er sat gang i produktionen af nye trøjer, men det forventes først, at de er på lager i løbet af efteråret og altså længe efter slutrunden er fløjtet endegyldigt af.

Danmark fik en svær start på slutrunden med et nederlag til Finland, der kom i kølvandet på den voldsomme episode, hvor Christian Eriksen i slutningen af første halvleg fik hjertestop.

Efter at have fået to valgmuligheder, valgte de danske landsholdsstjerner at spille kampen til ende samme aften.

Nogle dage senere blev det efter en ellers forrygende dansk første halvleg til et smalt nederlag på 1-2 til Belgien, inden der mandag aften for alvor blev sat ild til Parken.

Kasper Hjulmands mandskab var tvunget til at vinde over Rusland, mens Finland skulle tabe til belgierne.

Begge dele skete, for Danmark kunne knytte næverne efter en sejr på 4-1, mens Belgien vandt deres kamp med 2-0.

Dermed er det de to hold, der er videre som nummer henholdsvis to og et, og Danmark skal derfor lørdag møde Wales. Kampen starter klokken 18, og den kan selvfølgelig følges live her på bt.dk.