Hele Europa holdt vejret, da Christian Eriksen lørdag aften faldt om på banen i kampen mod Finland.



Mens DR var forholdsvis hurtige til at skifte til helikopterbilleder så har BBC, NRK og Viaplay fået massiv kritik fra seerne.



For her blev der både vist længerevarende billeder af Christian Eriksen, som fik udøvet førstehjælp og billeder af en grædende pårørende til Eriksen, som blev trøstet af Schmeichel og Kjær.



Det fik derfor folk til tasterne, for at udtrykke deres utilfredshed.

Kan ikke komme mig over billederne af Christian Eriksen der får stød. Fuck jer, @Viaplay_DK — Frederikke (@f_tommerup) June 12, 2021

.@Viaplay_DK og andre medier, der viste billeder af Eriksen blive behandlet og hans grædende kone. Må I brænde op i helvede. Kom nu Christian — Ole Obitsø (@OleObit) June 12, 2021



BBC har sidenhen været ude og undskylde for de billeder der blev bragt i forbindelse med kampen, men de skriver også, at de ikke var herre over hvad der skete.



»Vi undskylder overfor alle, der var kede af udsendelsen. Dækning på stadion kontrolleres af UEFA som værtsudsenderen, og så snart kampen blev suspenderet, tog vi vores dækning af så hurtigt som muligt.»



Også TV 3 Redaktør Benjamin Munk Lund skriver i en tråd på Twitter, at det var UEFAs billeder, som blev vist.

Viaplay og Nent har i skrivende stund ikke undskyldt for episoden.