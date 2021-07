Premier League-superstjerner med fuld støtte på Fort Wembley mod en sammentømret flok danske EM-krigere på opturs-ridt gennem Europa.

EM-semifinalen mellem Danmark og England kan kun blive en sprængfarlig affære mellem to nationer, der i den grad er ramt af fodboldfeber.

På forhånd ser det ud til, at en hypergiftig engelsk stjerneoffensiv med Kanon-Kane på top trumfer den danske ditto med Dolberg i spidsen, men kan Hjulmand alligevel udmanøvrere Gareth Southgate?

B.T. kigger de to semifinalister efter i sømmene herunder og peger på, hvilket hold der er bedst rustet såvel defensivt som offensivt før det store brag om en plads i finalen. Svaret får vi onsdag aften i London.

Målmand: Jordan Pickford, 27 år

Spiller i Everton

Dansk konkurrent: Kasper Schmeichel

Fem kampe, fem clean sheets. Englands rekordstatistik for dette EM snyder dog. For det er ikke Pickfords fortjeneste isoleret set, at mandskabet endnu har til gode at lukke mål ind. Everton-målmanden betragtes som det vel nok svageste led hos England, men han har altså en jerndefensiv foran sig. Schmeichel, som endnu mangler at vise topklasse i en hel EM-kamp, har både en FA Cup- og Premier League-titel. Det har Pickford ikke været i nærheden af.

Duelvinder: Kasper Schmeichel

Midterforsvar: Harry Maguire, 28 år

Anfører i Manchester United

Dansk konkurrent: Simon Kjær

Der skal toppræstationer og et stærkt cv til for at slå den flyvende danske Kaptajn Kjær. Og det har Harry Maguire med i bagagen før semifinalen. Forsvarsstyrmanden fra Manchester United er en af de vigtigste spillere på Southgates hold og er også en alvorlig trussel på dødbolde. Duellen er tæt og blodig som et vikingeslag, men Maguire sætter det sidste øksehug ind på grund af den friskhed, han går ind til kampen med.

Duelvinder: Harry Maguire

Midterforsvar: John Stones, 27 år

Styrmand i Manchester City-defensiven

Dansk konkurrent: Jannik Vestergaard

Det er nok bare at se på, hvor de to forsvarsjern spiller til daglig, og så har man en vinder. Lange John Stones er en krumtap på Pep Guardiolas stærke Manchester City-mesterhold og har i flere år været en af Englands og Premier Leagues bedste forsvarsspillere. Vestergaard har først i den seneste sæson for alvor fået sit gennembrud i den stærke liga samt på det danske landshold.

Duelvinder: John Stones

Højre back: Kyle Walker, 31 år

Stjerne i Manchester City

Dansk konkurrent: Jens Stryger Larsen

Den flamboyante Premier League-superkriger med stjerneattituden er en kontrast til pålidelige og hårdtarbejdende Stryger fra Udinese. Når rutinerede Walker er bedst, er han en af verdens stærkeste på positionen som højre back, og han træder ind på Wembley som nykåret engelsk mester og CL-finalespiller med City. Der kan Lollands landsholdshelt trods alt ikke være med.

Duelvinder: Kyle Walker

Venstre back: Luke Shaw, 25 år

Manchester United-profil

Dansk konkurrent: Joakim Mæhle

Luke Shaw leverede en kongekamp i Englands kvartfinale mod Ukraine og har sat sig på venstre back-pladsen for Three Lions med en offensiv tilgang. United-profilen har haft en svingende karriere, men spiller lige nu noget af sit bedste fodbold. Men bedre end den danske EM-komet fra Østervrå, det er han altså ikke lige for tiden. Det er en tæt duel, men Mæhles EM-høst med vanvittige mål og slutrundens mest sexede assist gør ham til vinder.

Duelvinder: Joakim Mæhle

Central midtbane: Kalvin Phillips

Leeds-profil under Bielseas ledelse

Dansk konkurrent: Andreas Christensen

Duracell-kaninen med fontæne-frisuren på den engelske midtbane har fået chancen og grebet den. Selvom han spiller for en af de mindre klubber i Premier League, sidste sæson oprykkere fra Leeds, så er han så godt skolet af Marcelo Bielsa, at han fungerer på landsholdstopniveau. I denne leg er han i duel med multifunktionelle 'AC', der måske ikke som sådan er en bedre midtbanespiller end Phillip, men som qua at være Champions League-vinder med store Chelsea udstråler mere klasse end arbejdsmaskinen Phillips.

Duelvinder: Andreas Christensen

Central midtbane: Declan Rice, 22 år

Midtbanekomet i West Ham

Dansk konkurrent: Thomas Delaney

Unge Rice kan vokse sig til at blive en stor midtbanespiller. Men vi skal se lidt flere afgørende præstationer. Har haft en god sæson og fungerer godt sammen med midtbanemakker Phillips. Men der er en grund til, at han spiller i West Ham: Det er først inden for det seneste år, at han for alvor har vist landsholdsklasse. Der har Delaney trods alt større rutine, og han er flyvende efter sin seksstjernede brandkamp mod Tjekkiet.

Duelvinder: Thomas Delaney

Midtbane: Mason Mount

Kommende superstjerne i Chelsea

Dansk konkurrent: Pierre-Emile Højbjerg

The battle of London! Mens Mason Mount bliver kaldt Frank Lampards arvtager i Chelsea, så er Pierre-Emile Højbjerg blevet en proril hos konkurrenterne fra Tottenham, hvor han spillede samtlige minutter i den forgangne PL-sæson. Højbjergs motor er større, og han har gang i et voldsomt EM, men Mount har bare den ekstra finesse og offensive kvalitet, der gør, at han sniger sig ind foran Tottenham-danskeren.

Duelvinder: Mason Mount

Kantspiller: Raheem Sterling

Kæledægge fra Manchester City

Dansk konkurrent: Martin Braithwaite

Kigger man på deres klubber, burde der være tale om creme de la creme, der mødes i en fight om at være den skarpeste kantraket på banen. Eneste problem er, at Sterling er en superstjerne for stærke Manchester City, mens Braithwaite er vandbærer på et kriseramt Barcelona-mandskab. Så når Sterling har potentialet til at vinde Balon d'Or en dag, så kommer Barca-danskeren – alle hans kvaliteter til trods – vel ikke engang i betragtning til Årets Danske Spiller.

Duelvinder: Raheem Sterling

Kantspiller: Jadon Sancho

Manchester Uniteds nye kæmpesigning

Dansk konkurrent: Mikkel Damsgaard

Mens Sancho fyrer den af med flashy tatoveringer og glinsende tandsæt, er Damsgaard mere til Jyllinge-frisure og forsigtigt drengesmil. Men på banen er stjernekvalitetsforskellen slet ikke så stor. Sancho har været den helt store hypefaktor i nogle sæsoner, og han er lige blevet solgt til Manchester United for et gigabeløb, men 'Dams' har vist, at han godt kan skinne på øverste EM-niveau. Lige nu tager Sancho dog prisen, selvom han mangler at toppræstere ved dette EM.

Duelvinder: Jadon Sancho

Angreb: Harry Kane

Premier League-superbomber

Dansk konkurrent: Kasper Dolberg

Så bliver det ikke mere glohedt end de to angribere her i knockoutfasen ved dette EM. Både Kane og Dolberg har ramt storformen efter et anonymt gruppespil og står noteret for tre mål scoret i ottendedels- og kvartfinalen. Jamen, så må den duel være helt lige? På form er den, men Harry Kane er bare en af verdens giftigste angribere og har været det i flere år. Der er 'Dolleren' ikke helt endnu, selvom pilen peger op igen.

Duelvinder: Harry Kane

Landstræner: Gareth Southgate

Landstræner for England siden 2016

Dansk konkurrent: Kasper Hjulmand

Efter to slutrundesemifinaler i streg og med sit sympatiske ydre har 50-årige Southgate vundet mange engelske fodboldfans' hjerter. Han har lavet et vellykket generationsskifte og råder over en sand stjerneparade af spillere, men har før fejlet taktisk. Og netop taktiktavlen kan blive det afgørende redskab i braget på Wembley. Her står fodboldnørden Hjulmand altså stærkest.

Duelvinder: Kasper Hjulmand