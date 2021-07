Danmark er i Baku og kun en enkelt kamp fra at komme til Wembley, hvor semifinalerne ved EM spilles.

Men først skal tjekkerne overvindes, efter de noget overraskende slog Holland ud af turneringen. Det skete på masser af slid, god energi og så selvfølgelig hjælp fra en hollandsk udvisning.

Men hvor gode er tjekkerne egentlig? Kan de hamle op med Joakim Mæhle, Simon Kjær og Pierre-Emile Højbjerg?

B.T. giver dig her svaret på en direkte dyst mellem de to forventede startopstillinger.

Målmand: Tomas Vaclik, 32 år

Reserve i Sevilla i La Liga

41 landskampe

Dansk konkurrent: Kasper Schmeichel, stjerne i Leicester i Premier League

Det har været en klubsæson til skraldespanden for Vaclik, der gik fra fast mand i Sevilla til reserve med bare 5 kampe ud af 38 i La Liga. Erfaringen er ellers stor især fra Basel, men også Sevilla. Er i den specielle situation, at han står uden kontrakt denne sommer, og der er ingen tvivl om, at Danmark med Kasper Schmeichel står langt stærkere end Tjekkiet her.

Duelvinder: Kasper Schmeichel

Højre back: Vladimir Coufal, 28 år

Fast mand for West Ham i Premier League

20 landskampe, 1 mål

Dansk konkurrent: Jens Stryger Larsen, profil i Udinese i Serie A

Coufal har været en af Tjekkiets mest iøjnefaldende spillere under dette EM, hvor de fleste offensive idéer kommer fra den offensive back og hans makker Masopust. Coufal er i sin første sæson i Premier League gået ind og har imponeret med syv oplæg og fuld spilletid i samtlige kampe foruden en enkelt på bænken. Meget stærkt kort og også bedre end Danmarks højre back.

Duelvinder: Vladimir Coufal, Tjekkiet

Midterforsvarer: Ondrej Celustka, 32 år

Fast mand for Sparta Prag i Fortuna Liga

30 landskampe, 3 mål

Dansk konkurrent: Simon Kjær, fast mand i AC Milan

Tjekkernes svage punkt er midterforsvaret, hvor man måtte helt frem til første EM-kamp for at finde sit makkerpar. Det er gået nogenlunde, men her er den individuelle kvalitet ikke stor for Tjekkiet. Prag-klubberne gør det godt, men der er især for Sparta en del skridt op til både Chelsea og i dette tilfælde Milan. Kjær er en klasse bedre.

Duelvinder: Simon Kjær, Danmark

Midterforsvarer: Tomas Kalas, 28 år

Anfører for Bristol City i Championship

27 landskampe, 2 mål

Dansk konkurrent: Jannik Vestergaard, profil i Southampton i Premier League

Tomas Kalas hører også til i det midterforsvar, som tjekkerne selv er bekymrede for. Han er godt nok anfører for Bristol City, men der er også pevet godt med mål ind om ørerne på dem. Vestergaard er derimod en profil for Southampton en række højere, og der er mere kvalitet i Vestergaard, som er i spil til et skifte til en større klub.

Duelvinder: Jannik Vestergaard, Danmark.

Venstre back: Pavel Kaderabek, 29 år, Hoffenheim

Fast mand for Hoffenheim i Bundesligaen

48 landskampe, 3 mål

Dansk konkurrent: Joakim Mæhle, rotationsspiller for Atalanta i Serie A

Han er normalt kantspiller eller højre back, men for Tjekkiet må Kaderabek nøjes med venstre back-positionen. Han har haft sine problemer i denne sæson på klubplan, hvor november, december og januar var skadesplagede. Siden marts har han til gengæld været fast starter, og der er masser af offensiv pondus i ham. Men Mæhle er bare blandt EMs stærkeste spillere.

Duelvinder: Joakim Mæhle, Danmark

Central midtbane: Tomas Holes, 28 år

Fast mand for Slavia Prag i Fortuna Liga

12 landskampe, 2 mål

Dansk konkurrent: Andreas Christensen, profil for Chelsea i Premier League

Holes har været en del af det Slavia Prag-mandskab, som har imponeret så stort i Europa League med deres energiske stil de seneste år, og som nu er stammen på det tjekkiske landshold. Han er aldrig kommet videre fra tjekkisk fodbold og kan ikke måle sig med 'AC', der har vundet Champions League, og som her er rykket op på midten, fordi det har været Hjulmands modtræk, når Danmark ikke kunne få fat i spillet under EM.

Duelvinder: Andreas Christensen, Danmark

Central midtbane: Tomas Soucek, 26 år

Profil for West Ham i Premier League

39 landskampe, 7 mål

Dansk konkurrent: Thomas Delaney, rotationsspiller for Dortmund i Bundesligaen

Soucek har været en åbenbaring i Premier League med sine 192 centimeters luftdominans og hele 10 kasser i sin første sæson. Han er gået direkte ind som en profil siden skiftet fra Slavia Prag, og på landsholdet er han også en stor stjerne – omend han har mindre offensiv frihed. Soucek er en stor profil, og lige nu er han også på et bedre stadie end danske Delaney.

Duelvinder: Tomas Soucek, Tjekkiet

Højre kant: Lukas Masopust, 28 år

Profil for Slavia Prag i Fortuna Liga

26 landskampe, 2 mål

Dansk konkurrent: Martin Braithwaite, reserve i Barcelona i La Liga

Det er efterhånden mange år, Masopust har været en profileret kantspiller i den hjemlige liga, men han er aldrig kommet videre trods fine mål- og assist-statistikker for både Jablonec og Slavia Prag. Det er fra denne side med Masopust og Coufal, at de tjekkiske angreb iscenesættes. Braithwaite har lidt i skyggen af mere iøjnefaldende holdkammerater haft et fremragende EM og spiller bare i en af verdens største klubber.

Duelvinder: Martin Braithwaite, Danmark

Offensiv midtbane: Vladimir Darida, 30 år

Fast mand for Hertha Berlin i Bundesligaen

75 landskampe, 8 mål

Dansk konkurrent: Pierre-Emile Højbjerg, profil for Tottenham i Premier League

Den tjekkiske anfører var skadet mod Holland, hvor Tjekkiet spillede deres bedste kamp i slutrunden, men er han klar, er han også tilbage. Han har så meget erfaring fra Bundesligaen, hvor han snart runder 200 kampe og har scoret 20 mål og lagt op til 27. Han nævnes måske ikke først på det tjekkiske hold, men Darida er en kvalitetsspiller og et omdrejningspunkt. Højbjerg har bare været på højeste niveau under EM og har været iøjnefaldende ud over Danmarks grænser.

Duelvinder: Pierre-Emile Højbjerg, Danmark

Venstre kant: Jakub Jankto, 25 år, Sampdoria (Petr Sevcik, 27 år, Slavia Prag)

Fast mand for Sampdoria i Serie A

39 landskampe, 4 mål

Dansk konkurrent: Mikkel Damsgaard, rotationsspiller i Sampdoria

Mikkel Damsgaards holdkammerat fra Sampdoria var noget varmere i den første halvdel af sæsonen end den anden. Jankto noterede sig i de første 14 Serie A-kampe for fire mål, tre oplæg og en kamp som anfører. Derfra blev det tyndere med bidragene, og i Tjekkiets kamp mod Holland startede han ude. Det er dog stadig det bedste cv på den position for Tjekkiet, og det er en tæt kamp med Damsgaard om at vinde den direkte duel. Damsgaards EM-form skubber ham ind som vinder af denne duel.

Duelvinder: Mikkel Damsgaard, Danmark

Angriber: Patrik Schick, 25 år

Fast mand Leverkusen i Bundesligaen

30 landskampe, 15 mål

Dansk konkurrent: Kasper Dolberg, profil for Nice i Ligue 1

Det har været Schicks EM med fire mål i fire kampe og nok slutrundens mest bemærkelsesværdige af slagsen fra lang afstand mod Skotland. Her er tale om en topspiller, som har scoringssnittet med sig på landsholdet også. 9 mål i 29 Bundesliga-kampe blev det til, men på landsholdet er han livsfarlig. Tjekkernes varmeste spiller vinder med et mulehår foran Kasper Dolberg.

Duelvinder: Patrik Schick, Tjekkiet