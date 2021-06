Hollandske Daley Blind langer nu ud efter de eksperter, der siger, at Christian Eriksens karriere er slut.

Blind har siden 2019 spillet med en ICD-enhed, der er magen til den, som Eriksen har fået indopereret tidligere i denne uge.

Og den hollandske forsvarsspiller understreger, at han selv er et omvandrende bevis på, at man godt kan spille videre på øverste niveau, selvom man har fået en pacemaker.

»Da det her skete for mig, fortalte hele verden mig, at jeg var færdig som spiller – at jeg ikke ville være i stand til at spille igen.«

epa09281226 Netherlands head coach Frank de Boer (L) and Daley Blind (R) react during the UEFA EURO 2020 preliminary round group C soccer match between the Netherlands and Austria in Amsterdam, Netherlands, 17 June 2021. Foto: Koen van Weel / POOL

»Se, hvor jeg er i dag. Det er derfor, jeg siger til alle: ‘Lad Christian være i fred!« lyder opfordringen fra Daley Blind ifølge engelske Metro.

Hollænderen var selv tilbage i kamp for Ajax Amsterdam cirka to måneder efter sin operation. Og det var uden bekymringer om helbredet, fastslår han.

»Jeg følte, jeg var klar, og jeg følte mig komfortabel med at returnere, da jeg fik grønt lys fra lægerne på hospitalet og Ajax’ medicinske stab.«

»Der var ingen grund til, at jeg ikke kunne spille på topplan igen. Den vigtigste ting er, at du er nødt til at føle dig fri i hovedet.«

»Jeg havde ingen frygt. Jeg var bare utroligt glad for, at jeg fik lov til at være en del af holdet igen,« siger Daley Blind, som spillede sammen med Eriksen i Ajax fra 2008-2013.

Og netop forholdet til den danske stjerne samt hans egen historik har betydet, at Daley Blind har været hårdt følelsesmæssigt ramt under den første uge af EM.

»Billederne fra København – med Christian liggende på græsset – påvirkede mig så meget.«

»De billeder var så genkendelige for mig. Det hele blev virkeligt igen, og derfor var det meget emotionelt for mig.«

»Jeg var nødt til at komme over en stor mental barriere, før jeg var i stand til at spille den efterfølgende dag for Holland i vores første gruppekamp,« siger Blind med henvisning til, at han var i aktion i 63 minutter dagen efter Eriksens kollaps, da hollænderne mødte Ukraine.