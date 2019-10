Pierre-Emile Højbjerg spillede en god kamp, da Danmarks mandlige landshold tirsdag aften besejrede Luxembourg 4-0.

Så egentlig var hans humør okay, da han mødte op til snakken med mediernes udsendte i mixedzone udenfor omklædningsrummene på Aalborg Stadion.

Imidlertid kom temperamentet i kog, da han blev konfronteret med spørgsmålet om, hvad han mener om de racistiske tilråb, bulgarske fodboldsupportere overdængede englænderne Tyrone Mings og Raheem Sterling med i mandag aftens EM-kvalifikationskamp.

»Det hører ingen steder hjemme, og det er noget svineri,« sagde han med en stemmeføring, der signalerede stor vrede.

Pierre-Emile Højbjerg i aktion for Danmark mod Luxembourg. Foto: Henning Bagger Vis mere Pierre-Emile Højbjerg i aktion for Danmark mod Luxembourg. Foto: Henning Bagger

Pierre-Emile Højbjerg ønskede ikke at gøre sig til dommer over situationen og om hvorvidt kampen, som England vandt 6-0, burde have været afblæst før tid.

»Det er ikke mig, der skal bestemme konsekvenserne. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man får slået hårdt ned på de personer, der har gjort det,« sagde Pierre-Emile Højbjerg, der til daglig spiller i Premier League-klubben Southampton.

En anden dansk landsholdsspiller, Kasper Schmeichel, der spiller i Leicester City, havde denne kortfattede kommentar til racismesagen:

»Jeg har ikke set nok til, at jeg kan udtale mig. Spørg mig i stedet om den danske indsats mod Luxembourg. Jeg syntes, det var en god præstation af holdet. Vi fik vist, at vi er klar og at mentaliteten på holdet er fin,« sagde Kasper Schmeichel og hastede videre.