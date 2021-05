Kasper Hjulmand har forsøgt at få fat i Philip Billing, efter landsholdsspilleren smed en regulær bombe tidligere på ugen.

Over for B.T. bekræftede den 24-årige Bournemouth-spiller onsdag, at han efter at være blevet vraget til den danske EM-trup nu overvejer at stille op for Nigeria i stedet.

Noget, der efterfølgende har fået Dansk Boldspil Union (DBU) til at række ud efter den frustrerede og skuffede dansker. Men der virker dog til at være iskoldt på linjen.

»Jeg har forsøgt at få fat i Philip, men han er ikke vendt tilbage. Før jeg har snakket med ham, vil jeg ikke udtale mig. Det er jo ikke altid, at man skal tro på alt, der står i en avis,« siger Kasper Hjulmand med reference til B.T.s interview med Billing.

Landstræner Kasper Hjulmand har ikke kunnet få fat i Philip Billing de seneste dage. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand har ikke kunnet få fat i Philip Billing de seneste dage. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den danske midtbanespiller forklarede her, at han flere gange de senere år har grint af de beslutninger, der er blevet truffet i DBU i forbindelse med landsholdsudtagelser. Derfor mener han da også, at der måske bør kigges længere op i hierarkiet hos unionen.

Landstræneren fortæller dog, at man fra DBU's side ikke har lovet den skuffede Championship-spiller noget i landsholdssammenhæng.

»Vi lover ikke nogen noget. Vi lover ikke fast spilletid, hvis du bliver dansker. Vi fortæller, at vi har nogle muligheder, og hvordan vores setup er. Derfra er det et dybt personligt valg, hvilken nationalitet man har. Jeg synes, vi har den rette linje hos DBU,« forklarer Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Jeg ved godt, at man andre steder er mere aggressive omkring det, men jeg synes, man skal passe på med noget, der ikke kun handler om fodbold, men også er et dybt personligt valg.«

Philip Billing overvejer at stille op for Nigeria i stedet for Danmark fremover. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Philip Billing overvejer at stille op for Nigeria i stedet for Danmark fremover. Foto: Liselotte Sabroe

Er Philip Billing i spil, når du næste gang skal udtage en landsholdstrup?

»Det må vi se. Jeg træffer ingen konklusioner, før jeg har talt med manden selv. Jeg har læst det, og jeg er også selv blevet citeret for rigtigt mange ting, der er blevet fejlfortolket, så jeg foretrækker at tale med mennesket selv.«

Philip Billing har mulighed for at stille op for Nigeria, da hans far oprindeligt er fra det afrikanske land.

Den danske stjerne har kun optrådt én gang i den rød-hvide trøje. Det var dog i en venskabskamp og dermed ikke en officiel landskamp, og derfor har Philip Billing stadig mulighed for at skifte landshold ifølge Fifas regler.