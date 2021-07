En meget kort sommerferie, en komprimeret coronasæson og nu et intenst EM med det ene fodbolddrama efter det andet.

Bortset fra den frygtelige hændelse med Christian Eriksen har Danmark været forskånet for alt for mange skader.

Men frygter Kasper Hjulmand, at de fysiske strabadser kan indhente de danske landsholdsspillere, der vil falde som fluer i de kommende dage med slidskader?

»Der er forskellige ting i det her. Hvis man italesætter det alt for meget, taler man også ind i noget, der kan blive realiteter. Lad os bare sige, at alt er godt,« griner landstræneren af sin egen formulering, da han får spørgsmålet, om han oplever, at nogle af spillerne ser slidte ud.

Han siger, at han bevidst ikke ønsker, at den slags negative temaer skal fylde for meget i truppen, som efterhånden har været samlet i deres lille EM-boble i mere end en måned.

»Der er utroligt meget mentalt i sådan noget her, og når man står i et EM, der betyder utroligt meget for spillerne og for os alle, er du fokuseret på at skulle præstere. Så tænker man ikke så meget på det andet. Men der er ingen tvivl om, at man både ser nu, har set i sæsonen og i den kommende tid vil se konsekvenserne af det i forhold til skader. Det er bare objektivt set det, der er sket,« uddyber landstræneren.

Danmark har måttet se bort fra Eriksen siden Finland-kampen, men derudover er det kun Daniel Wass – på grund af sygdom – og Yussuf Poulsen fra startformationen, som har måttet sidde ude i en EM-kamp, mod Wales, af andet end sportslige årsager.

Derudover er Simon Kjær på skånekost frem mod kvartfinalen mod Tjekkiet.

Kasper Hjulmand mener da heller ikke, at slid og frygt for skader er et stort tema for det danske EM-hold, som forbereder sig i lejren i Helsingør frem mod lørdagens kvartfinalebrag.

»Jeg føler, at drengene er topmotiverede. Intet kan banke dem ned. Der er ingen undskyldninger fra vores side for noget som helst, hverken i form af rejsetid, varme, træthed eller noget. Vi er topklar, og vi glæder os,« siger landstræneren, som satser på at have alle mand klar.