Det kan godt være, at Christian Eriksen ikke var til stede i Baku, da Danmark sikrede sig en EM-semifinaleplads med en sejr over Tjekkiet, men han var det i stor grad i ånden, slår Kasper Hjulmand fast.

Landstræneren savner den største stjerne i dansk fodbold og har ham konstant i tankerne efter kollapset i Parken.

»Der er så mange agendaer i fodbold, men jeg tror, at vi allesammen huskede, hvorfor vi begyndte at spille fodbold. Jeg tænker stadig på Christian hver eneste dag. Han skulle have været her. Vi er glade for, at han overlevede, og vi har ham med hele vejen i dag og hele vejen til Wembley,« siger Kasper Hjulmand om sin hjertestopramte profil.

»Jeg tænker på ham hele tiden,« pointerer Hjulmand, inden han fortæller, at det danske landsholds efterbehandling af situationen med Eriksen har vist de bedste sider af fodbold:

Kasper Hjulmand var i strålende humør efter sejren over Tjekkiet. Foto: Tolga Bozoglu / POOL

»Jeg tror, at vi alle forstod, hvad fodbold i bund og grund handler om. Værdierne og principperner i fodbold kom til udtryk. Jeg tror, at holdet viste, hvordan man skal være, og hvordan man skal gøre tingene. Det er bare utroligt at se, hvor meget kærlighed og medfølelse de gav til hinanden, men også til folket. Vi er bare glade for, at vi måske kan vise, hvad fodbold egentlig kan i verden,« forklarer Hjulmand.

Han havde ikke været i kontakt med Eriksen i minutterne efter 2-1-sejren i Baku, men igen slog han fast, at Eriksen er med ham og holdet.

»Jeg har ikke haft tid, jeg har ikke rigtigt været på min telefon, men jeg kan sige, at jeg tænker på Christian hele tiden. Jeg tænkte på ham undervejs, og da kampen var færdig. Han måtte gerne have været her og løbet rundt derinde,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Han er stadig en kæmpe stor del af det her hold. Sådan et hold bliver ikke bare bygget over en nat. Christian har været en kæmpe stor del af det, vi ser, som bliver foldet ud. Så jeg tænker på Christian hele tiden, og jeg ville ønske, han var her. Jeg sender en stor, stor hilsen til ham. Han har en stor andel af sådan et resultat her,« understreger landstræneren.