De stod overfor en kamp, der var noget særligt. En kamp, Kasper Hjulmand og resten af landsholdet nok aldrig glemmer. Af flere årsager.

Der er tale om kampen mod Belgien i Parken nogle dage efter, de alle havde set deres holdkammerat Christian Eriksen falde om med hjertestop.

Og Kasper Hjulmand fortæller nu til DR Sporten, hvordan han var i tvivl om holdet kunne rejse sig. Flere af spillerne kastede op i omklædningsrummet, og nogle tvivlede på, om de kunne spille.

Men selv om de alle stadig var ramt af det, der var sket, formåede de at gøre det. Løbe på banen, rejse sig og levere et brag af en første halvleg.

Især takket være de tusindvis af fans, der sang landsholdsheltene frem fra tribunerne, fortæller landstræneren, der dog også understreger, at den frygtelige oplevelse med Christian Eriksen rippede op i traumer hos både spillerne og ham selv.

»Jeg er ikke sådan en, der drømmer. Men natten inden kampen mod Belgien drømte jeg, at der var én, som jeg holder af, der kæmper for livet og døde i mine arme,« fortæller Kasper Hjulmand i interviewet.

Allerede under slutrunden fortalte han om nogle af de episoder, der gjorde, at der også var noget, der blev rippet op hos ham.

»Jeg er selv rigtig berørt af det. Som træner har jeg selv været involveret i en situation, hvor vi var ved at miste en på banen. Jeg kan mærke, at det betyder noget,« fortalte landstræneren på et pressemøde efter kampen om FC Nordsjælland-spilleren Jonathan Richter, der blev ramt af et lyn under en træningskamp i Hvidovre i 2009.

Kasper Hjulmand og resten af landsholdet takkede befolkningen, da de kom hjem fra EM. Foto: Mads Claus Rasmussen

Noget, der skete, mens Kasper Hjulmand var assistenttræner i Farum-klubben.

Jonathan Richter overlevede heldigvis, men han måtte have amputeret sit venstre underben, hvilket også betød, han måtte indstille karrieren som fodboldspiller.

Den danske landstræner fortalte i optaktsstudiet inden EM-finalen mellem England og Italien – en kamp som sidstnævnte vandt – hvordan Eriksens kollaps stadig sidder i kroppen og nok vil gøre det i noget tid.

»Jeg er slet ikke kommet mig over det, for jeg har ikke fået det bearbejdet endnu. Det kommer til at tage noget tid. Den seneste måned har vi jo stort set kun været fokuserede på kampene,« sagde Hjulmand, der efterfølgende understregede, at det han er 'allermest taknemmelig for' af alle de ting, der er sket ved slutrunden er, at 'Christian stadig er her'.

Danmark spillede sig i semifinalen ved årets EM, hvor de blev sendt ud af England efter forlænget spilletid.